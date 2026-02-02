Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Корабли, которые не тонут: учёные показали металл, которому всё нипочём

2 февраля, 2026

Наука

Прошло больше ста лет после гибели «Титаника», а мечта о непотопляемых кораблях всё ещё жива. И теперь она выглядит уже не как фантазия инженеров, а как эксперимент, который работает.

Учёные из Рочерстерского университета показали: обычные алюминиевые трубы могут не тонуть вообще — даже если их долго держать под водой и буквально изрешетить отверстиями.

Секрет не в форме и не в хитрой начинке. Всё дело в поверхности. Внутреннюю сторону труб обработали так, что она стала супергидрофобной — отталкивающей воду. В результате внутри всегда остаётся пузырь воздуха. Вода просто не может его вытеснить.

Эффект выглядит почти издевательски.
Трубы:
— держатся на плаву неделями
— не теряют плавучесть в «штормовых» условиях
— не тонут даже после множества пробоин

Исследователи специально били по ним, прокалывали, переворачивали, погружали вертикально — результат один и тот же: воздух остаётся внутри, металл не идёт ко дну.

По сути, это инженерная версия трюков природы. Похожие приёмы используют, например, пауки-водолазы и муравьи, которые умеют удерживать воздух под водой.

Самое интересное начинается дальше. Такие трубы можно соединять в платформы и рафты, способные выдерживать серьёзную нагрузку. В лаборатории уже собрали конструкции длиной почти полметра — и они продолжали плавать, как ни в чём не бывало.

Есть и ещё один неожиданный бонус: подобные платформы могут захватывать энергию волн. То есть не только не тонуть, но и работать как источник возобновляемой энергии.

Пока это не корабли и не океанские лайнеры. Но идея «непотопляемости», похороненная вместе с «Титаником», внезапно снова всплыла — и на этот раз буквально отказывается идти ко дну.

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»
«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

«Грёбаная Балтика. Надо было в Париж ехать»: Божена Рынска недовольна латвийской зимой
«Грёбаная Балтика. Надо было в Париж ехать»: Божена Рынска недовольна латвийской зимой

И снова о мошенниках — они повсюду: юристы предупреждают, как избежать поддельных сайтов
И снова о мошенниках — они повсюду: юристы предупреждают, как избежать поддельных сайтов

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

Удастся ли отстоять? Собрано нужное число подписей против закрытия трёх детсадов в Риге

На портале Manabalss.lv собрано число подписей, необходимое для передачи в Рижскую думу инициатив против закрытия трех столичных детских садов. 

Оттепель возможна уже 12 февраля, а пока глубина снега в Латвии — до 46 см

Самый глубокий снег в стране - на юге Латгалии, где толщина снежного покрова достигла 46 см, по сведениям латвийских метеорологов.

