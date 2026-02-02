Корабли, которые не тонут: учёные показали металл, которому всё нипочём

Учёные из Рочерстерского университета показали: обычные алюминиевые трубы могут не тонуть вообще — даже если их долго держать под водой и буквально изрешетить отверстиями.

Секрет не в форме и не в хитрой начинке. Всё дело в поверхности. Внутреннюю сторону труб обработали так, что она стала супергидрофобной — отталкивающей воду. В результате внутри всегда остаётся пузырь воздуха. Вода просто не может его вытеснить.

Эффект выглядит почти издевательски.

Трубы:

— держатся на плаву неделями

— не теряют плавучесть в «штормовых» условиях

— не тонут даже после множества пробоин

Исследователи специально били по ним, прокалывали, переворачивали, погружали вертикально — результат один и тот же: воздух остаётся внутри, металл не идёт ко дну.

По сути, это инженерная версия трюков природы. Похожие приёмы используют, например, пауки-водолазы и муравьи, которые умеют удерживать воздух под водой.

Самое интересное начинается дальше. Такие трубы можно соединять в платформы и рафты, способные выдерживать серьёзную нагрузку. В лаборатории уже собрали конструкции длиной почти полметра — и они продолжали плавать, как ни в чём не бывало.

Есть и ещё один неожиданный бонус: подобные платформы могут захватывать энергию волн. То есть не только не тонуть, но и работать как источник возобновляемой энергии.

Пока это не корабли и не океанские лайнеры. Но идея «непотопляемости», похороненная вместе с «Титаником», внезапно снова всплыла — и на этот раз буквально отказывается идти ко дну.