Уже не фантастика: пациентке пересадили чужое лицо — от человека после эвтаназии

Процедура была проведена пациентке, у которой в результате инфекции произошел сильный некроз тканей лица, что повлияло на основные функции, такие как дыхание, питание и речь. Трансплантация позволила частично восстановить лицо и начать функциональное восстановление пациентки.

Донор четко выразила свое желание пожертвовать органы и ткани после получения пособия по уходу из жизни, что позволило медицинским бригадам заранее спланировать процедуру. Такая предварительная координация облегчила техническую подготовку к трансплантации, включая точную адаптацию тканей лица.

Операцией руководил доктор Жоан Пере Баррет, глава отделения пластической хирургии и ожогов в Валь-д'Эброне. В ней приняли участие около ста специалистов, включая хирургов, анестезиологов, медсестер и специалистов по микрохирургии, иммунологии и психическому здоровью.



Как объяснил доктор Баррет, этот вид вмешательства требует чрезвычайно сложной подготовки и длительного наблюдения, поскольку предполагает пересадку кожи, мышц, нервов и костных структур, а также постоянное иммуносупрессивное лечение для предотвращения отторжения.

В больнице подчеркивают, что процедура была проведена в строгом соответствии с действующими этическими и юридическими протоколами, и особо отмечают щедрость донора и ее семьи, без которых эта операция была бы невозможна.

Валь-д'Эброн в Барселоне - один из ведущих мировых центров по трансплантации лица. В 2010 году здесь была проведена первая в мире полная пересадка лица. С тех пор было выполнено несколько подобных операций, что позволило закрепить международное лидерство в области сложной реконструктивной хирургии.