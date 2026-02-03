Авен отозвал иск к Браже: «Не хочу влиять на должностных лиц перед принятием этого решения…» Какого же?

Авен подал иск против Бражи и издательства SIA «Dienas bizness» о признании оскорблении чести и достоинства и возмещении морального ущерба, сообщил агентству LETA суд. Учитывая, что истец полностью отказался от предъявленного иска, было решено прекратить судебное разбирательство по гражданскому делу.

«Позиция истца не изменилась и после возбуждения дела, но учитывая должность Браже и тот факт, что Авенс является субъектом санкций Европейского союза (ЕС), он не хочет, чтобы его законные права на защиту чести и достоинства были истолкованы как попытка повлиять на государственных должностных лиц перед очередным процессом продления санкций ЕС, запланированным на февраль 2026 года», — говорится в заявлении Авена.

Поэтому Авен сообщает, что полностью отказывается от иска против Бражи и издательства «Dienas bizness» о снятии ложных, порочащих честь и достоинство новостей, извинениях и возмещении морального ущерба.

Авен ранее распространил пресс-релиз, в котором критиковал высказывания Браже в газете «Diena», поскольку, по его мнению, политик необоснованно обвинила его в коррупционных связях с высшим политическим руководством России и отмывании денег.

Он процитировал слова из публикации в газете: «Чтобы охарактеризовать, насколько опасным было бы исключение Авена из списка санкций, министр иностранных дел кратко ответила «Dienai»: «Он является личным банкиром Путина. Это деньги Путина, которые они отмывают». Миллиардер считает, что такие высказывания Браже наносят ему ущерб. В своем заявлении Авен утверждал, что никогда не занимался легализацией преступно нажитых средств, ни какими-либо другими преступными действиями, и в особенности — в интересах президента России Владимира Путина.

Авен просил полицию возбудить уголовное дело в связи с опубликованным заявлением о том, что он является личным банкиром Путина и занимается отмыванием его денег. Уголовное дело было возбуждено в соответствии со статьей Уголовного кодекса о клевете. Полиция от возбуждения уголовного дела отказалась.

Как уже сообщалось, в прошлом году Суд Европейского Союза отменил решение Совета ЕС о санкциях в отношении Авена и его делового партнера Михаила Фридмана на период с 28 марта 2022 года по 15 марта 2023 года. Чуть позже Латвия подала апелляционные жалобы по делам о санкциях в отношении Авена и Фридмана, как уточнило агентству LETA Министерство юстиции.

Санкции ЕС в отношении Авена и Фридмана по-прежнему в силе, и 12 сентября этого года Совет ЕС единогласно принял решение продлить их еще на шесть месяцев.

Министерство юстиции Латвии ранее обосновало, что при принятии санкций в отношении Авена , были получены первоначальные доказательства активной материальной или финансовой поддержки российских лиц, ответственных за аннексию Крыма или дестабилизацию Украины.