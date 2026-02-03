«Уже несколько ночей я не могу спать дома, потому что в прихожей уже неделю пахнет рвотой. Позже оказалось, что это был запах трупа», — поделилась в своем аккаунте «TikTok» блогерша Кендра Катрина Кеннела.

Она вспоминает, как в последний раз видела своего соседа в понедельник поздно вечером. «В середине недели все начали чувствовать очень сильный запах в лестничной клетке. Мы несколько дней подряд проветривали квартиру, и там было ужасно холодно», — описывает произошедшее женщина.

К утру пятницы запах все еще не исчез.

По словам Кендры, в какой-то момент запах начал появляться и в ее ванной комнате. «Я встретила соседа, и он спросил, есть ли запах в моей квартире. Затем он сказал, что один из соседей умер и уже целую неделю лежит в своей квартире. Поскольку никто не мог с ним связаться, представитель ассоциации собственников квартир наконец вошел в квартиру и сказал, что это было ужасное зрелище», — поделилась она.

«Теперь я знаю, как это — запах трупа. До самого конца я хотела верить, что это просто рвота, и с тех пор не могу вернуться домой», — рассказала блогер, добавив, что запах все еще ощущается.

Женщина поделилась произошедшим в своем закрытом аккаунте в Instagram, и один из друзей предложил ей временное жилье.