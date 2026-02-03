Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 8. Февраля Завтра: Aldona, Ceslavs
Доступность

«Я всё думала — чем так воняет?» А это был труп: чего только не бывает в панельных домах (1)

Neatkarīgā Rīta Avīze 3 февраля, 2026 09:05

ЧП и криминал 1 комментариев

«Я в полном шоке! Невыносимо там находиться», — поделилась в социальных сетях блогер Кендра Катрина Кеннел, рассказывая о том, как на прошлой неделе в ее квартире начал появляться неприятный запах. Историей поделился сайт «postimees.ee».

«Уже несколько ночей я не могу спать дома, потому что в прихожей уже неделю пахнет рвотой. Позже оказалось, что это был запах трупа», — поделилась в своем аккаунте «TikTok» блогерша Кендра Катрина Кеннела.

Она вспоминает, как в последний раз видела своего соседа в понедельник поздно вечером. «В середине недели все начали чувствовать очень сильный запах в лестничной клетке. Мы несколько дней подряд проветривали квартиру, и там было ужасно холодно», — описывает произошедшее женщина.

К утру пятницы запах все еще не исчез.

По словам Кендры, в какой-то момент запах начал появляться и в ее ванной комнате. «Я встретила соседа, и он спросил, есть ли запах в моей квартире. Затем он сказал, что один из соседей умер и уже целую неделю лежит в своей квартире. Поскольку никто не мог с ним связаться, представитель ассоциации собственников квартир наконец вошел в квартиру и сказал, что это было ужасное зрелище», — поделилась она.

«Теперь я знаю, как это — запах трупа. До самого конца я хотела верить, что это просто рвота, и с тех пор не могу вернуться домой», — рассказала блогер, добавив, что запах все еще ощущается.

Женщина поделилась произошедшим в своем закрытом аккаунте в Instagram, и один из друзей предложил ей временное жилье.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все
Важно

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все (1)

И снова о мошенниках — они повсюду: юристы предупреждают, как избежать поддельных сайтов
Важно

И снова о мошенниках — они повсюду: юристы предупреждают, как избежать поддельных сайтов

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу
Важно

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все (1)

Важно 15:01

Важно 1 комментариев

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Читать
Загрузка

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу (1)

Важно 14:23

Важно 1 комментариев

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Читать

Санкции Трампа против России так и не заработали. Может ли Запад усилить давление без США? (1)

Мир 13:29

Мир 1 комментариев

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Читать

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах (1)

Важно 13:15

Важно 1 комментариев

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Читать

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро (1)

Важно 12:13

Важно 1 комментариев

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

Читать

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии» (1)

Важно 12:08

Важно 1 комментариев

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Читать

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями (1)

Выбор редакции 12:00

Выбор редакции 1 комментариев

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

Читать