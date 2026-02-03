Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Анда: «Мне не хватает латышей в сфере обслуживания» — «Так пойди и обслужи!» Жаркий диспут в сети (2)

3 февраля, 2026

2 комментариев

«В сфере обслуживания не хватает латышей, жаль, что все новые столовые, кафе, магазины выбирают «дешевую рабочую силу», или джинглингалинг», - сетует Anda в социальной сети «Threads»

(Джинглингалинг (англ). - сленговое название низкоквалифицированного труда, уничижительное название для «бегающей» работы (от англ. ding — звонок) - курьеров на велосипедах или промоутеров с колокольчиками, зазывающих клиентов).

Сеть немного удивилась таким претензиям, а потом выдала ей несколько рекомендаций:

"Смело можете идти и работать, вытесняйте их с этих должностей.  Ах да, видимо, платят так мало, что самим идти работать не хочется, да? Ну тогда, пожалуйста, все вопросы к правительству: почему такие низкие зарплаты, что ни один гражданин не хочет работать за такие деньги, а приезжие соглашаются".

Еще одно мнение от пользователя Лиги: «Если бы латыши не были такими избалованными в отношении работы, то работодатели не принимали бы на работу иностранцев! Для них главное, чтобы кто-то работал! Этим иностранным студентам совершенно все равно, какая работа, главное — заработать! А наши латыши избалованы, они говорят: «Нет, я туда не пойду». Поэтому работодателям ничего не остается! Но в конце концов мы все люди, независимо от страны, расы, языка или религии!»

Дальше хуже: 

"Еда что, хуже на вкус, если её подаёт человек с «неправильным» цветом кожи, да? Ах, расизм".

"Как вам будет угодно, но мы — вымирающая страна, их будет всё больше и повсюду. Мне всё равно, главное, чтобы они не жили за мой счёт".

"А что делать? Мы уже достигли ситуации Англии, когда коренные жители отказываются делать «дерьмовую» работу."

«Поэтому остаются иностранцы, это неизбежно. Это не должно смущать, так происходит во многих странах, где мало местной рабочей силы».

А вот пользователь с ником @latvietis заявил, что не доверяет индийской культуре труда и стандартам чистоты, ссылаясь на личный опыт общения с жителями этой страны. Ну не доверяешь, готовь сам и ешь дома, что тут еще посоветовать? 

 

 

 

