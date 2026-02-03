Генеральный секретарь партии Podemos Ионе Беларра и евродепутат и кандидат на возможных всеобщих выборах Ирен Монтеро в субботу поставили следующей целью добиться права голоса для мигрантов, которые будут легализованы после решения Совета министров, принятого в прошлый вторник и согласованного с этой партией, пишет El Mundo. Испания, напомним, объявила о масштабной легализации всех, кто незаконно пребывал на её территории до 31 декабря 2025 года не менее пяти месяцев и может это подтвердить любыми документами.

Они сделали это в своих выступлениях на центральном мероприятии кампании по выборам в Арагоне, в Сарагосе, где Беларра похвасталась тем, что пришла «с победой в руках» в пользу прав мигрантов и с сумкой, наполненной «слезами фашистов и расистов», потому что «они хотели, чтобы мигранты были под их каблуком и вынуждены были соглашаться на любые условия труда на дерьмовых работах».

Далее она призвала «мигрантов» «встать за достойную страну, за общественные услуги и заняться политикой». Она сравнила борьбу за право иммигрантов голосовать на всеобщих выборах с «борьбой за право голоса для женщин» и закончила своей речью: «Мы должны бороться за право голоса для мигрантов. Если вы живете здесь, вы должны иметь право голосовать здесь».

Сразу после Беларры выступила Монтеро. Отвечая на критику правых, она провозгласила: «Надеюсь, теория замещения [сработает], надеюсь, мы сможем избавиться от фашистов и расистов в этой стране с помощью мигрантов, с помощью трудящихся людей. Конечно, я хочу, чтобы произошла эта замена: замена фашистов, замена расистов, замена нахлебников, и чтобы мы могли сделать это с помощью трудолюбивых людей, независимо от цвета их кожи».

Монтеро заявила, что «20 % самых богатых жителей Испании получают более 30 % государственной помощи, а 20 % самых бедных — только 12 %».

Мероприятие завершила кандидат от Podemos на пост президента Арагона Мария Гойкоетчеа, которая заявила о своей гордости за свою партию, назвавшую массовое убийство в Газе «геноцидом», осудила центры искусственного интеллекта, для которых она потребовала 10-летнего моратория, а также цены на жилье.

Нельзя сказать, чтобы озвученные испанским правительством планы легализации вызвали восторг в Европе.

«Пакистанские мигранты спешат в консульство в Барселоне, чтобы оформить документы, поскольку правительство планирует легализовать 500 000 нелегальных мигрантов, - пишет один из комментаторов. - Обратите внимание: это все мужчины призывного возраста, нет ни женщин, ни детей. Вскоре они смогут свободно передвигаться по Европе. Это плохо закончится».

Что касается Podemos («Мы можем»), то партия появилась в 2014 году, считается ультра-левой, выступает за перераспределение доходов, рост налогов для богатых; бесплатное здравоохранение, образование, контроль цен. Разумеется, занимает яро пропалестинскую позицию. В 2020–2023 годах уже входила в правительственную коалицию, не исключено, что еще неоднократно там окажется.