«С помощью мигрантов вымести из этой страны фашистов и расистов»: левые уже и не скрывают своих планов

«Хотелось бы с помощью мигрантов, трудолюбивых людей, вымести из этой страны фашистов и расистов», — говорит Ирене Монтеро, евродепутат от испанской партии Podemos. Это заявленеи вызвало некоторый шок в Испании. Правые и раньше упрекали левых в следовании так называемой «теории замещения» коренного европейского населения на мигрантов, но чтобы левый евродепутат вот так сама откровенно об этом заявила.... Но по порядку.

Генеральный секретарь партии Podemos Ионе Беларра и евродепутат и кандидат на возможных всеобщих выборах Ирен Монтеро в субботу поставили следующей целью добиться права голоса для мигрантов, которые будут легализованы после решения Совета министров, принятого в прошлый вторник и согласованного с этой партией, пишет El Mundo. Испания, напомним,  объявила о масштабной легализации всех, кто незаконно пребывал на её территории до 31 декабря 2025 года не менее пяти месяцев и может это подтвердить любыми документами.

Они сделали это в своих выступлениях на центральном мероприятии кампании по выборам в Арагоне, в Сарагосе, где Беларра похвасталась тем, что пришла «с победой в руках» в пользу прав мигрантов и с сумкой, наполненной «слезами фашистов и расистов», потому что «они хотели, чтобы мигранты были под их каблуком и вынуждены были соглашаться на любые условия труда на дерьмовых работах».

Далее она призвала «мигрантов» «встать за достойную страну, за общественные услуги и заняться политикой». Она сравнила борьбу за право иммигрантов голосовать на всеобщих выборах с «борьбой за право голоса для женщин» и закончила своей речью: «Мы должны бороться за право голоса для мигрантов. Если вы живете здесь, вы должны иметь право голосовать здесь».

Сразу после Беларры выступила Монтеро. Отвечая на критику правых, она провозгласила: «Надеюсь, теория замещения [сработает], надеюсь, мы сможем избавиться от фашистов и расистов в этой стране с помощью мигрантов, с помощью трудящихся людей. Конечно, я хочу, чтобы произошла эта замена: замена фашистов, замена расистов, замена нахлебников, и чтобы мы могли сделать это с помощью трудолюбивых людей, независимо от цвета их кожи».

Монтеро заявила, что «20 % самых богатых жителей Испании получают более 30 % государственной помощи, а 20 % самых бедных — только 12 %».

Мероприятие завершила кандидат от Podemos на пост президента Арагона Мария Гойкоетчеа, которая заявила о своей гордости за свою партию, назвавшую массовое убийство в Газе «геноцидом», осудила центры искусственного интеллекта, для которых она потребовала 10-летнего моратория, а также цены на жилье.

Нельзя сказать, чтобы озвученные испанским правительством планы легализации вызвали восторг в Европе.

«Пакистанские мигранты спешат в консульство в Барселоне, чтобы оформить документы, поскольку правительство планирует легализовать 500 000 нелегальных мигрантов, - пишет один из комментаторов. - Обратите внимание: это все мужчины призывного возраста, нет ни женщин, ни детей. Вскоре они смогут свободно передвигаться по Европе. Это плохо закончится».

Что касается Podemos («Мы можем»), то партия появилась в 2014 году, считается ультра-левой, выступает за перераспределение доходов, рост налогов для богатых; бесплатное здравоохранение, образование, контроль цен. Разумеется, занимает яро пропалестинскую позицию. В 2020–2023 годах уже входила в правительственную коалицию, не исключено, что еще неоднократно там окажется.  

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

