Пособия на отопление, видимо, всё-таки будут. Но на этот раз не всем

По словам министра климата и энергетики Каспара Мелниса (Союз зеленых и крестьян), государство может оказать помощь в виде пособия. Правда, это не означает, что пособие полагается всем домохозяйствам. Оно предоставляется индивидуально, с учетом как доходов, так и расходов на жилье.

Советник Союза местных самоуправлений Латвии по вопросам здравоохранения и социальным вопросам Илзе Рудзите указала, что порядок и критерии расчета пособия на жилье едины для всей страны. При расчете учитываются расходы на жилье, в том числе аренда, потребление воды, газа, отопления и другие платежи. Она подчеркнула, что критерии, по которым лица могут претендовать на жилищное пособие, также одинаковы во всей Латвии.

На пособие могут претендовать жители, доходы которых после покрытия расходов на жилье не достигают установленного минимального порога.