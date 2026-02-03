Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Были «балтийским тигром», но потом испугались: Эмсис о пути Латвии (2)

Редакция PRESS 3 февраля, 2026 08:07

Латышские СМИ 2 комментариев

Индулис Эмсис, один из ключевых политиков первых десятилетий независимости, оглядывается на пройденный путь Латвии — от смелых реформ и «балтийского тигра» до сегодняшних вызовов, призывая вернуться к частным инициативам и уменьшению роли государства, пишет портал Jauns.lv.

Индулс Эмсис является одним из основателей Латвийской Зеленой партии, был министром окружающей среды с 1993 по 1998 год, премьер-министром в 2004 году, председателем Сейма в 2006–2007 годах. На вопрос, чем он сейчас занимается, Эмсис отвечает — наслаждаюсь жизнью. В политических проектах он больше не участвует, но если кто-то спрашивает мнение, не отказывает. Он считает, что когда человек достигает рубежа 70 лет, дела нужно откладывать в сторону, поэтому он прекратил читать лекции в высшем учебном заведении. Эмсис говорит — нужно чувствовать момент, когда следует остановиться. И он это сделал. Это, разумеется, не мешает высказывать свое мнение — в том числе и о политике.

Индулис Эмсис считает, что в целом тогда мы стартовали очень хорошо, а именно — вернули государство обратно в ту точку, в которой нас оккупировали. «Мы вернули собственность, законодательство и начали заново формировать свое старое государство. Не новое, а старое, уже созданное в 1918 году государство. Если говорить о приватизации, это был очень необходимый и очень тяжелый шаг. Потому что у нас было очень мало опыта в этой сфере — но у кого он тогда был?» Сейчас, оглядываясь назад, Индулис Эмсис признает, что мы многое упустили.

«Мы могли быстрее привлечь иностранный капитал в крупные латвийские предприятия. Нужно было быть смелее, но мы тогда как будто боялись, думали, что справимся сами. Поэтому крупные предприятия — VEF и другие — пошли ко дну».

Эмсис, впрочем, рассуждает, что с позиции министра окружающей среды это на самом деле была хорошая работа, потому что все огромное загрязнение, созданное советской промышленностью, было ликвидировано в один момент, и неожиданно мы получили зеленую Латвию. «Это был экологический, а не экономический успех. Хотя были и определенные экономические выгоды, потому что потом нам платили за то, что мы такие зеленые. Сейчас этого уже нет. Так что не было худа без добра». Подводя итог, Эмсис подчеркивает, что ошибки были, но они были объективными — во многом потому, что мы слишком мало использовали международную помощь.

Говоря о том, не был ли капитализм в Латвии введен слишком стремительно и жестко, Индулис Эмсис говорит — шоковая терапия была необходима, какой бы болезненной она ни была. «Нужно помнить, что при переходе от социализма к капитализму ни у кого не было никакого опыта, к тому же ситуация требовала быстрых действий». Эмсис всегда уважал в политике смелые действия, даже если они приводят к ошибкам, а не чахлое бездействие.

«Тогда был важен лозунг — меньше государства. Прочь от левой социалистической мысли. Что, кстати, актуально и сегодня».

На вопрос, можно ли было тогда действовать быстрее в языковой сфере, Индулис Эмсис отвечает — вряд ли. «Начиная уже с баррикад, мы не имели права создавать никакого антагонистического разделения. Нужно было думать о внутренней безопасности, а безопасность означает компромисс. Сегодня мы часто об этом забываем».

Переходя к разговору о сегодняшнем дне — почему и где мы сегодня спотыкаемся, находясь на последнем месте среди стран Балтии, — Индулис Эмсис говорит, что у него по этому вопросу особая позиция. Он считает, что слишком посыпать себе голову пеплом не нужно. «Заезжая в супермаркеты, мы видим, что в целом жизнь бурлит. Но если смотреть в контексте Балтии, есть о чем задуматься». В то время, когда Индулис Эмсис был премьер-министром, Латвия была «балтийским тигром». «Мы были очевидно впереди и Литвы, и Эстонии, не говоря уже о Польше. Проблемы начались позже, когда нас в определенной степени захватила левая политика, когда началась чрезмерная осторожная тактика — лишь бы не ошибиться и избежать так называемой олигархической заразы. Критический момент, когда это началось, был роспуск Сейма. Затлерс распустил очень качественный, работоспособный и знающий Сейм». Индулис Эмсис считает, что это было «тотально ошибочное» действие.

«Тогда в Сейме были очень сильные люди, включая так называемую олигархическую систему. У этих людей была очень большая инициатива. Они хотели менять систему, менять государство, идти дальше по пути стремительного развития — не по чахлому, леволиберальному, демократическому, а по жесткому капиталистическому пути. Это было остановлено роспуском Сейма. С окончанием правительства Калвитиса и реализованным Затлерсом роспуском Сейма началось наше отставание. Борьба с олигархами, огромное давление на народное хозяйство, различные левые повороты, перерегулирование. И именно в этот момент Литва и Эстония нас обогнали, также и Польша. Потому что они продолжили политику “газ в пол” и не боялись концентрировать капитал. А бедой Латвии стал тезис — лишь бы кто-то не стал слишком богатым. Начала доминировать нивелирующая политика, когда на каждого, кто выделялся выше среднего, сразу натравливалось общественное мнение. Поэтому сегодня у нас хронически не хватает предприимчивых, готовых рисковать людей. Особенно в политике не хватает людей с ярко выраженными амбициями. Потому что выделяться опасно. Поэтому сейчас у власти чиновники, а не политики. Если посмотреть на зарплаты чиновников, то какая там уже нужна коррупция? Все потребности государственных служащих удовлетворены, и им еще и платят сверх этого».

Поэтому, как считает Индулис Эмсис, нам как можно быстрее нужно вернуться к лозунгу — меньше государства, больше частной инициативы, — иначе мы продолжим отставать. «Мир сейчас меняется так стремительно. Если мы продолжим быть бюрократическим государством, мы не успеем за этими изменениями».

