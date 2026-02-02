Стекло лопается! PVD отправила 46 000 бутылок с лимонадом назад в Грузию

В PVD уточнили, что в каждом автомобиле находилось примерно по 23 000 стеклянных бутылок объёмом 0,5 литра.

В службе пояснили, что лимонад перевозился в автотранспорте, грузовой отсек которого был накрыт синтетической тканью и не имел системы поддержания температуры.

PVD установила, что температура воздуха в транспортном средстве опустилась ниже −18 градусов, в результате чего напиток замёрз, а бутылки лопнули.

В ведомстве также отметили, что груз с лимонадом планировалось доставить в Литву.

О выявленном инциденте PVD разместила уведомление в Системе быстрого оповещения Европейского союза.