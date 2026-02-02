У этого существа нет мозга, глаз и органов. И оно всё равно живёт

У него одно-единственное отверстие — через него пища попадает внутрь и через него же выходит наружу. Никаких систем, никаких «отделов», никаких сложных структур.
Оно просто медленно скользит по морскому дну — чаще всего в темноте, холоде и на глубине. Не охотится. Не строит. Не общается. Не проявляет поведения, которое можно было бы назвать «целенаправленным».
Учёные до сих пор не могут уверенно определить его место на древе жизни. Оно не вписывается ни в одну привычную категорию. Слишком простое. Слишком странное. Слишком «не такое».
У него нет планов.
Нет стратегии.
Нет замысла.
Есть только существование — доведённое почти до предела упрощения.
Жизнь без идеи.
Форма без функции.
Организм без органов.
Это — Xenoturbella.