У этого существа нет мозга, глаз и органов. И оно всё равно живёт

У него одно-единственное отверстие — через него пища попадает внутрь и через него же выходит наружу. Никаких систем, никаких «отделов», никаких сложных структур.

Оно просто медленно скользит по морскому дну — чаще всего в темноте, холоде и на глубине. Не охотится. Не строит. Не общается. Не проявляет поведения, которое можно было бы назвать «целенаправленным».

Учёные до сих пор не могут уверенно определить его место на древе жизни. Оно не вписывается ни в одну привычную категорию. Слишком простое. Слишком странное. Слишком «не такое».

У него нет планов.

Нет стратегии.

Нет замысла.

Есть только существование — доведённое почти до предела упрощения.

Жизнь без идеи.

Форма без функции.

Организм без органов.

Это — Xenoturbella.






