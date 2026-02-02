Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Файлы Эпштейна вызвали переполох в Латвии: Силиня уже отреагировала

2 февраля, 2026 18:34

ЧП и криминал

LETA

Премьер-министр Эвика Силиня (JV) дала Министерству внутренних дел, Министерству благосостояния и Министерству образования и науки ряд поручений в связи с новыми материалами по делу американского сексуального преступника Джеффри Эпштейна, в которых Латвия фигурирует как одно из возможных мест вербовки несовершеннолетних девушек.

Премьер-министр сообщила в Twitter, что данные поручения должны выполняться в сотрудничестве с другими компетентными учреждениями. При этом в записи она не уточнила ни конкретные задания, ни ведомства, с которыми эта работа должна вестись совместно.

Силиня подчеркнула, что возможные события прошлого необходимо тщательно изучить. Одновременно, по её словам, следует оценить, не существуют ли и сегодня риски для защиты интересов детей и молодёжи. «Если такие риски будут выявлены, необходимо незамедлительно реализовать соответствующие изменения», — указала премьер.

Она также отметила, что обязанностью государства и общества является защита детей и любых возможных жертв торговли людьми, обеспечивая полноценное расследование, поддержку пострадавших и строгие меры профилактики. «Мы должны исключить любые риски как сейчас, так и в будущем», — заявила Силиня.

Как ранее сообщала LTV, в опубликованных в конце января 2026 года новых материалах дела Эпштейна Латвия упоминается как одно из возможных мест вербовки несовершеннолетних девушек.

В документах Латвия в различных контекстах упоминается более 500 раз, Рига — более 800. В обнародованных файлах названы имена нескольких латвийских моделей и модельных агентств, а также раскрывается личная переписка Эпштейна с латвийскими девушками. Предполагается, что латвийки могли быть и его ассистентками.

Также сообщается, что Государственная полиция (VP) начала проверку в связи с новыми материалами по делу Эпштейна.

До настоящего времени правоохранительные органы США не обращались в Государственную полицию Латвии по поводу этих файлов и содержащейся в них информации. Вместе с тем полиция осведомлена о публикациях и в настоящее время проводит проверку и сбор информации, выяснило агентство LETA в VP.

Кроме того, уже налажено сотрудничество с другими латвийскими учреждениями, а также будут запрошены данные в рамках международного сотрудничества, однако более подробных комментариев полиция пока не даёт.

Прокуратура Латвии делегирует прокурора, который будет участвовать в проверке, проводимой Государственной полицией, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

