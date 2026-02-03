Раев отметил, что происходящие изменения в мировой политике часто ошибочно связывают исключительно с Дональдом Трампом. По его словам, этот процесс начался задолго до его прихода, просто при предыдущих администрациях США он был менее заметен и сглаживался дипломатическими формулировками. Однако суть американской позиции оставалась прежней: Вашингтон не готов бесконечно брать на себя финансовую и военную ответственность за союзников.

Он напомнил, что призывы увеличить оборонные расходы стран НАТО до уровня не менее 2% ВВП звучат уже давно и не являются чем-то новым. Недовольство США вкладом Европы в собственную безопасность проявлялось при разных президентах, но именно Трамп, по мнению Раева, высказал эту мысль предельно жёстко и без обиняков.

«Просто Трамп — тот президент, который брутально честен. Если все остальные дипломатично говорили, что вам следует пересмотреть свои возможности, вам следует изменить своё отношение, то Трамп говорит прямо: не будете платить — я вас не защищу. По сути, это одно и то же».

Основную угрозу Раев видит не в конкретных войнах или регионах, а в том, что Запад может не суметь приспособиться к новой реальности. В условиях завершения однополярного мира, подчёркивает он, сохранить влияние можно лишь через сплочённость. Только действуя вместе, западные страны способны и дальше играть ведущую роль и задавать правила.

В противном случае, предупреждает Раев, мир будет всё больше распадаться на отдельные регионы с собственными центрами силы. И если Европа и её партнёры не сумеют консолидироваться и взять на себя большую долю ответственности за безопасность, ключевые позиции в этих регионах займут другие игроки.