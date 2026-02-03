Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 8. Февраля Завтра: Aldona, Ceslavs
Доступность

«За счёт Америки больше никто жить не будет»: Раев призывает осознать (3)

Редакция PRESS 3 февраля, 2026 08:45

Выбор редакции 3 комментариев

Однополярная модель мироустройства, при которой безопасность Европы во многом опиралась на Соединённые Штаты, по сути, ушла в прошлое. Об этом в эфире TV24 заявил депутат Сейма и полковник резерва Национальных вооружённых сил Игорь Раев, подчеркнув, что «за счёт Америки больше никто жить не будет».

Раев отметил, что происходящие изменения в мировой политике часто ошибочно связывают исключительно с Дональдом Трампом. По его словам, этот процесс начался задолго до его прихода, просто при предыдущих администрациях США он был менее заметен и сглаживался дипломатическими формулировками. Однако суть американской позиции оставалась прежней: Вашингтон не готов бесконечно брать на себя финансовую и военную ответственность за союзников.

Он напомнил, что призывы увеличить оборонные расходы стран НАТО до уровня не менее 2% ВВП звучат уже давно и не являются чем-то новым. Недовольство США вкладом Европы в собственную безопасность проявлялось при разных президентах, но именно Трамп, по мнению Раева, высказал эту мысль предельно жёстко и без обиняков.

«Просто Трамп — тот президент, который брутально честен. Если все остальные дипломатично говорили, что вам следует пересмотреть свои возможности, вам следует изменить своё отношение, то Трамп говорит прямо: не будете платить — я вас не защищу. По сути, это одно и то же».

Основную угрозу Раев видит не в конкретных войнах или регионах, а в том, что Запад может не суметь приспособиться к новой реальности. В условиях завершения однополярного мира, подчёркивает он, сохранить влияние можно лишь через сплочённость. Только действуя вместе, западные страны способны и дальше играть ведущую роль и задавать правила.

В противном случае, предупреждает Раев, мир будет всё больше распадаться на отдельные регионы с собственными центрами силы. И если Европа и её партнёры не сумеют консолидироваться и взять на себя большую долю ответственности за безопасность, ключевые позиции в этих регионах займут другие игроки.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (3)
Комментарии (3)

Главные новости

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все
Важно

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все (1)

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»
Важно

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

И снова о мошенниках — они повсюду: юристы предупреждают, как избежать поддельных сайтов
Важно

И снова о мошенниках — они повсюду: юристы предупреждают, как избежать поддельных сайтов

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все (3)

Важно 15:01

Важно 3 комментариев

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Читать
Загрузка

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу (3)

Важно 14:23

Важно 3 комментариев

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Читать

Санкции Трампа против России так и не заработали. Может ли Запад усилить давление без США? (3)

Мир 13:29

Мир 3 комментариев

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Читать

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах (3)

Важно 13:15

Важно 3 комментариев

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Читать

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро (3)

Важно 12:13

Важно 3 комментариев

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

Читать

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии» (3)

Важно 12:08

Важно 3 комментариев

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Читать

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями (3)

Выбор редакции 12:00

Выбор редакции 3 комментариев

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

Читать