При замерзании воды в грунте меняются его физические свойства — возрастают напряжения, которые вызывают подвижки почвы. Это особенно сильно влияет на трубопроводы под проезжей частью, где в настоящее время грунт промёрз более чем на метр, поясняют в «Rīgas ūdens».

В таких условиях чугунные трубы, отличающиеся низкой эластичностью, становятся значительно более чувствительными к нагрузкам, и под воздействием подвижек грунта в них нередко возникают разрывы. Именно из-за длительных морозов сейчас в Риге зарегистрировано 12 заявок о авариях в системе водоснабжения, а за последние часы поступили ещё две заявки, обстоятельства которых в настоящее время проверяются.

Об одной из таких аварий сообщают очевидцы на улице Кастранес. Там потоки воды разлились по всей улице, угрожая быстро превратить проезжую часть в каток:

В ликвидации последствий аварий в городе задействованы 10 аварийных бригад — как SIA «Rīgas ūdens», так и привлечённые подрядчики, чтобы как можно быстрее устранить повреждения и восстановить водоснабжение для жителей.

В компании отмечают, что промёрзший грунт и низкая температура воздуха существенно осложняют ремонтные работы, поэтому в отдельных случаях устранение повреждений занимает больше времени, чем обычно.