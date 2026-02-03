Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Риге лопаются трубы: по всему городу работают аварийные бригады (ВИДЕО) (2)

Редакция PRESS 3 февраля, 2026 10:07

Выбор редакции 2 комментариев

Из-за продолжительных и сильных морозов в водопроводных сетях SIA «Rīgas ūdens» в Риге увеличилось число аварий на системе водоснабжения.

При замерзании воды в грунте меняются его физические свойства — возрастают напряжения, которые вызывают подвижки почвы. Это особенно сильно влияет на трубопроводы под проезжей частью, где в настоящее время грунт промёрз более чем на метр, поясняют в «Rīgas ūdens».

В таких условиях чугунные трубы, отличающиеся низкой эластичностью, становятся значительно более чувствительными к нагрузкам, и под воздействием подвижек грунта в них нередко возникают разрывы. Именно из-за длительных морозов сейчас в Риге зарегистрировано 12 заявок о авариях в системе водоснабжения, а за последние часы поступили ещё две заявки, обстоятельства которых в настоящее время проверяются.

Об одной из таких аварий сообщают очевидцы на улице Кастранес. Там потоки воды разлились по всей улице, угрожая быстро превратить проезжую часть в каток: 

В ликвидации последствий аварий в городе задействованы 10 аварийных бригад — как SIA «Rīgas ūdens», так и привлечённые подрядчики, чтобы как можно быстрее устранить повреждения и восстановить водоснабжение для жителей.

В компании отмечают, что промёрзший грунт и низкая температура воздуха существенно осложняют ремонтные работы, поэтому в отдельных случаях устранение повреждений занимает больше времени, чем обычно.

