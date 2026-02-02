На всякий случай: в Эстонии отзывают детское питание Nestlé

Загрязнение молочных смесей — это общеевропейская проблема. «Отзыв продукции связан с сырьем китайского происхождения, которое использовали многие крупные производители по всей Европе. Например, по той же причине были отозваны и молочные смеси производства Nestlé», — пояснила заведующая отделом продовольствия Департамента сельского хозяйства и продовольствия Трийну Аллика.

К настоящему времени выяснилось, что это же сырье использовалось и в произведенных в Эстонии смесях для детского питания. Причиной отзыва стало обнаружение токсина в одном из используемых компонентов. «Причина — обнаружение в одном из ингредиентов, используемых для приготовления молочных смесей, токсина, вырабатываемого микроорганизмом Bacillus cereus. Употребление продуктов, содержащих токсин Bacillus cereus (цереулид), может вызвать расстройства желудочно-кишечного тракта», — пояснила Аллика.

Департамент сельского хозяйства и продовольствия активно взаимодействует с Solbritt AS для выяснения всех обстоятельств. В настоящее время информация о номерах партий и объемах продукции отсутствует. Самая свежая информация будет опубликована на сайте ведомства.