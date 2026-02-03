«Ключевой вопрос заключается в том, как нам гарантировать, чтобы эта война не продолжалась и не распространилась дальше. Для этого мы должны увидеть уступки со стороны России - в виде ограничений ее военного бюджета, ее армии, всех этих факторов, а также ядерного оружия. То есть необходимо действительно устранить эту угрозу, а также обеспечить привлечение к ответственности за совершенные ими преступления», - заявила Каллас.

Сегодняшнее заявление Каи Каллас в Осло прозвучало на фоне дискуссии в СМИ о том, кто будет участвовать в будущих переговорах с Москвой от ЕС. Якобы в ЕС ищут замену Кае Каллас в этом статусе.

Коллега Каллас по Партии реформ, депутат Рийгикогу Ээрик-Нийлес Кроссь тогда заявил Rus.Postimees, что понимает тех, кто сейчас не может себе представить сам факт общения Москвы именно с Каей Каллас.

«Понимаю. Это сейчас тяжеловато представить. Но если кто-то вообще может говорить с Россией со стороны Европы, это должна быть Кая Каллас. Или фон дер Ляйен. Но это работа Каллас. Москва не воспринимает Каю Каллас? Тогда мы подождем, когда они начнут ее воспринимать», - сказал бывший координатор разведки и контрразведки Эстонии. «Да», - ответил Кроссь на уточняющий вопрос о том, продолжит ли ЕС давление на Россию до момента, когда Москва дозреет до диалога с Каей Каллас.

Спустя две недели после начала этой публичной дискуссии к ней присоединились и другие эстонские политики.