Каллас хочет ограничить ядерный потенциал России. В ЕС думают насчёт самой Каллас

Редакция PRESS 3 февраля, 2026 10:39

Глава европейской дипломатии Кая Каллас увязала гарантии безопасности Европы с необходимостью ограничений в сфере ядерного потенциала России. Заявление прозвучало в рамках Конференции по безопасности, которая сегодня проходит в Осло, пишет Postimees.

«Ключевой вопрос заключается в том, как нам гарантировать, чтобы эта война не продолжалась и не распространилась дальше. Для этого мы должны увидеть уступки со стороны России - в виде ограничений ее военного бюджета, ее армии, всех этих факторов, а также ядерного оружия. То есть необходимо действительно устранить эту угрозу, а также обеспечить привлечение к ответственности за совершенные ими преступления», - заявила Каллас.

Сегодняшнее заявление Каи Каллас в Осло прозвучало на фоне дискуссии в СМИ о том, кто будет участвовать в будущих переговорах с Москвой от ЕС. Якобы в ЕС ищут замену Кае Каллас в этом статусе.

Коллега Каллас по Партии реформ, депутат Рийгикогу Ээрик-Нийлес Кроссь тогда заявил Rus.Postimees, что понимает тех, кто сейчас не может себе представить сам факт общения Москвы именно с Каей Каллас.

«Понимаю. Это сейчас тяжеловато представить. Но если кто-то вообще может говорить с Россией со стороны Европы, это должна быть Кая Каллас. Или фон дер Ляйен. Но это работа Каллас. Москва не воспринимает Каю Каллас? Тогда мы подождем, когда они начнут ее воспринимать», - сказал бывший координатор разведки и контрразведки Эстонии. «Да», - ответил Кроссь на уточняющий вопрос о том, продолжит ли ЕС давление на Россию до момента, когда Москва дозреет до диалога с Каей Каллас.

Спустя две недели после начала этой публичной дискуссии к ней присоединились и другие эстонские политики.

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

Удастся ли отстоять? Собрано нужное число подписей против закрытия трёх детсадов в Риге

На портале Manabalss.lv собрано число подписей, необходимое для передачи в Рижскую думу инициатив против закрытия трех столичных детских садов. 

На портале Manabalss.lv собрано число подписей, необходимое для передачи в Рижскую думу инициатив против закрытия трех столичных детских садов. 

Оттепель возможна уже 12 февраля, а пока глубина снега в Латвии — до 46 см

Самый глубокий снег в стране - на юге Латгалии, где толщина снежного покрова достигла 46 см, по сведениям латвийских метеорологов.

Самый глубокий снег в стране - на юге Латгалии, где толщина снежного покрова достигла 46 см, по сведениям латвийских метеорологов.

