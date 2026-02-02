Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Сделку с TET и LMT проведут американские эксперты из J.P. Morgan

© LETA 2 февраля, 2026 16:00

 В качестве юридического консультанта по выкупу у шведской телекоммуникационной компании "Telia" долей технологически-телекоммуникационных компаний ООО "Latvijas mobilais telefons" (LMT) и ООО "Tet" выбрана команда консультантов, ведущим участником которой является базирующийся в США "J.P. Morgan", сообщили агентству ЛЕТА в AО "Latvenergo".

В консорциум входят "J.P. Morgan", "A&O Shearman" и "Walless", а также "Deloitte", "Tegos" и "Hardiman Telecommunications".

Договоры с консультантами были заключены в конце прошлой недели.

Задачей консультантов будет структурирование приобретения долей "Tet" и LMT, отбор инвесторов, организация завершения сделки и совместная с компаниями разработка стратегии развития. Также консультанты проведут углубленное изучение ("due diligence") "Tet" и LMT. После заключения договоров консультанты уже приступили к ознакомлению с обоими предприятиями.

Консультанты были выбраны из 16 претендентов в ходе длившегося три месяца международного отборочного процесса.

Как отметил председатель правления ГАО "Латвийский государственный центр радио и телевидения" (ЛГЦРТ) Гиртс Озолс, к сделке удалось привлечь ведущих международных консультантов с опытом глобальной работы. "Хотя отбор занял больше времени, чем планировалось, консультанты немедленно и параллельными потоками приступили к работе", - отметил он.

В свою очередь председатель правления "Latvenergo" Мартиньш Чаксте подчеркнул, что высокая активность консультантов подтверждает интерес к Латвии как к благоприятной и безопасной для инвестиций стране и указывает на потенциал развития телекоммуникационной и цифровой отрасли.

"Это позволит LMT и "Tet" войти в новую фазу развития. Если все задуманное будет реализовано, "Tet" и LMT могут стать ведущими поставщиками цифровых услуг в Балтии", - добавил он.

В Министерстве экономики ранее указали, что стороны обязались соблюдать график, который предусматривает подписание договора купли-продажи долей в июле этого года и привлечение стратегического инвестора во второй половине 2026 года.

"Telia" подписала меморандум о взаимопонимании с Латвией, "Latvenergo" и ЛГЦРТ о продаже всех принадлежащих ей долей "Tet" и LMT.

В настоящее время государству в лице ООО "Publisko aktīvu pārvaldītājs "Possessor"" принадлежит 51% долей "Tet", а дочерней компании "Telia" "Tilts Communications" - 49% долей. В свою очередь в капитале LMT "Telia" и ее дочерней компании "Sonera Holding" принадлежат 49%, латвийской стороне через ЛГЦРТ - 23%, "Tet" - 23%, "Possessor" - 5%.

После выкупа принадлежащих "Telia" долей и привлечения стратегического инвестора всем участвующим в сделке сторонам - "Latvenergo", ЛГЦРТ "Possessor" и стратегическому инвестору - может принадлежать примерно по 25% долей капитала обоих предприятий.

