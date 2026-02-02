За незаконную поддержку деревообработчиков нужно завести минимум три дела: Шуваев обратился к Силине

По словам Шуваева, выводы комиссии подтверждают подозрения о введении правительства в заблуждение при принятии решений о ценовых корректировках на древесину. «Прогрессивные» считают, что есть основания как минимум для трёх дисциплинарных дел — в отношении Кронбергса, госсекретаря Министерства земледелия Гиртса Круминьша и заместителя директора Госканцелярии Петериса Вилкса.

Комиссия ранее указала, что финансовое положение поддержанных в 2023 году предприятий не было системно нестабильным, а подготовленный Министерством земледелия информационный доклад оказался односторонним и некачественным. В Генпрокуратуре уже проводится проверка законности действий должностных лиц при принятии решений о поддержке деревообрабатывающей отрасли.