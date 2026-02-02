Солнце сорвалось с цепи! Серия мощнейших вспышек cнова вызвала радиоблэкауты

Результат не заставил себя ждать. В разные моменты на Земле наблюдались радиоблэкауты уровней R3, R2 и R1 — от серьёзных до умеренных. В такие периоды нарушается радиосвязь, особенно на коротких волнах, которые используют авиация, моряки и службы экстренной связи.

Источник активности — быстро растущая солнечная область AR4366. Учёные отмечают, что у неё крайне нестабильное и «опасно мощное» магнитное поле, а это именно та комбинация, при которой возможны новые вспышки без особого предупреждения.

Проще говоря, Солнце сейчас ведёт себя нервно. Очень нервно.

Такие вспышки не обязательно означают катастрофу, но они ясно показывают, насколько хрупкими становятся современные технологии, когда звезда в 150 миллионах километров от нас решает «пошуметь».

Космос иногда выглядит тихим.

Но это — обманчивое впечатление.