Обязаны ли родители платить долги детей: советы юриста

Александру Федоровичу - за 60. Жизнь у него складывалась если не слишком успешно, то вполне сносно, во всяком случае лучше, чем у многих его одноклассников и однокурсников, которые или тоскуют за границей, или сбомжевались в 1990-е, или досрочно ушли в мир иной.

...1980-е. Они с женой – инженеры на перспективном предприятии в Риге, активисты-комсомольцы, по субботам строят вместе с товарищами дом практически в центре столицы, там потом и получили светлую теплую квартиру. Позже родился сын Артем, гулял во дворе вместе со сверстниками под присмотром мамы или соседок. Все помогали друг другу, вместе отмечали праздники, вместе растили детей.

Поспешное решение

И в 1990-е беды обошли стороной семью. Александр Федорович устроился водителем к старому приятелю, который организовал фирму перевозок, а потом стал завскладом или завгаром - что-то вроде завхоза в транспортной компании. И жена открыла маленькую клининговую фирму. Сын поучился в политехе, но как-то не пошло, сказал, что будет заниматься бизнесом и учиться.

Несколько лет назад жена умерла. Супруг горевал, часто ходил на могилу к жене. Но прошло время, и вдовец познакомился с женщиной. Случайно, на базаре, когда оба выбирали мясо. Оказались общие интересы, общее горе. Новая знакомая рассказала, что тоже недавно похоронила мужа.

Через пару месяцев Светлана, так звали женщину, предложила Александру переехать к ней. Чтобы не стесняться и не стеснять взрослого сына, да и вообще так будет экономнее и правильнее. У самой Светланы детей не было, и она со всей энергией занялась обустройством личной жизни и семейного гнезда...

На этом месте в рассказе читателя мы ожидали поворот с невестой-аферисткой, которая подобрала и обобрала несчастного вдовца. Но участь обманутого жениха миновала Александра Федоровича, ему было уготовано другое испытание.

- Поняв, что у нас со Светой все складывается честь по чести, я рассудил, что надо поддержать сына и оградить его от возможного раздела имущества с моей новой супругой в случае моей смерти, - рассказал читатель. – Не посоветовавшись с будущей супругой, я подарил сыну нашу с женой квартиру комсомольской молодости. Может, и у него все сложится в жизни удачно...

Александр Федорович тихо наслаждался семейным уютом. И Светлана планировала, как они будут ездить по Латвии, навестят ее сестру, которая давно живет в Лондоне, отдохнут на море в Италии или даже в Египте.

Отец не докучал сыну, и 35-летний холостяк жил так, как всегда мечтал. Работы постоянной у него не было, бизнес прогорел, не успев начаться, а хотелось клубов, девушек, хорошего автомобиля и других удовольствий. Так началась его кредитная история.

Отец однажды пришел, чтобы забрать старый альбом – показать Свете, какой он был молодой. Но сын был не один, и поговорить не удалось. Так и продолжалось общение по телефону – раз в месяц, когда сын просил денег «в последний раз».

Спокойствие Александра Федоровича нарушило письмо от какой-то кредитной компании, которая предлагала ему вернуть долг сына в размере 24 500 евро. Он не стал звонить, а сразу отправился к Артему:

- Тот сообщил, что задолжал нескольким кредиторам, а потом все его долги забрала кредитная фирма, которая, чтобы не передавать дело в суд, потребовала указать поручителя. Он и указал меня...

Читатель рассказал, что он ни минуты не сомневался: надо отдать долги сына. Прикинул, сколько у него накоплений на счету, «под подушкой», но все равно не хватало. Тогда он решил взять кредит: пока работает - отдаст за пару лет. И хотя отношения со Светланой они еще не зарегистрировали, Александр Федорович сообщил ей о неприятностях. Конечно, дама обиделась, что жених не посоветовался с ней – и когда дарил квартиру сыну, и когда оказывал ему плохую услугу ежемесячными дотациями.

- Раз ты ему подарил квартиру, пусть он сам и решает свои проблемы, - сказала рассудительная женщина. – Ему 35 лет, у него есть недвижимость. Пусть продаст квартиру, уплатит долг. Еще и на небольшую квартирку останется...

Тогда Александр Федорович и Светлана впервые за три года поссорились.

Опека должна быть разумной

Александр Федорович, как отец, считает, что он в ответе за сына. Раз не научил жить по средствам – значит, плохо воспитал. И, если честно, было жалко продавать квартиру, в которой они так долго и счастливо жили вместе с женой и маленьким сыном. Может, сейчас решится вопрос с долгами, сын одумается, обзаведется семьей, появятся долгожданные внуки...

Ситуация непростая, но уж очень распространенная в наше время быстрых кредитов. Как устоять перед искушением взять денег сегодня, купить новехонький смартфон или даже автомобиль, а отдавать - потом? Но свои возможности надо рассчитывать в любом возрасте. Правда, это вопрос скорее этический. Как и другой: надо ли отцу оплачивать кредиты взрослого сына? Скорее это дело личное: каждый поступает, как посчитает нужным в подобной ситуации.

А вот имеет ли право кредитная компания требовать с отца возвращать долги сына? - это уже вопрос юридический. Что говорит закон? Зачем кредитная компания прислала предупреждение отцу взрослого человека? Разве по латвийским законам родители несут материальную ответственность за детей в любом возрасте?

Вот как комментирует ситуацию юрист Ирина САВЕЛЬЕВА:

- Во-первых, если отец не подписывал договор о том, что он является поручителем совершеннолетнего сына, не подписывал другие документы, гарантирующие его материальную ответственность за долги сына, он не обязан возвращать его кредиты. Удерживать деньги с отца могут только по приговору суда: если кредиторы возбудят иск против отца, а не против сына. Но нет подписи на документе – нет ответственности...

Нередко, обходя закон, кредиторы или податели исков готовы получить сумму задолженности с кого угодно: родителей-пенсионеров, супруги с маленькими детьми, бабушек-дедушек, троюродных племянников и так далее. Но... По закону ответственность по долговым обязательствам несут только сам должник или наследники его имущества!

Подготовила Татьяна АНДРИАНОВА