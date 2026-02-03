Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Жители Кулдиги бьют тревогу из-за опасных прогулок по Вентас румбе: что случилось? (1)

© Lsm.lv 3 февраля, 2026 13:10

Новости Латвии 1 комментариев

Фото press.lv

В Кулдиге гостям всегда рады, но есть вещи, на которые здесь говорят категорическое «нет» — и одна из них — переход через Вентас румбу. Уже издалека видно, что река полностью не замерзла. Для тех, кто этого не понимает, установлены предупреждающие знаки о запрете выхода на лед, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на Skrundas televīzija.

Местные жители хорошо знают, насколько опасно зимой выходить на румбу, и называют такие поступки безрассудством. Особенно возмущены они теми, кто приводил с собой детей и подпускал их к незамерзшим участкам. Жительница Кулдиги Марика стала одной из тех, кто сделал замечание неосторожным родителям, предупреждая об опасности. Одна из матерей к ее словам прислушалась, но «...один отец с двумя маленькими детьми сказал: «Я хочу и пойду. Точка. Хоть ложитесь передо мной». И он пошел».

«Когда я это увидел, у меня волосы встали дыбом. Поэтому мы сразу же, с привлечением полиции и других служб, оградили румбу. Подо льдом идет течение, образуются воздушные пузыри. Где-то толщина льда может достигать 20 сантиметров, а где-то — всего 3-5. Выходить туда категорически нельзя», — отметил житель Кулдиги, опытный рыбак Гунтис Карклиньш.

«Все давление сосредоточено именно в центральной части. Поэтому при таких температурах — сегодня, например, минус 30 — там все равно не замерзает», — пояснил начальник муниципальной полиции Кулдигского края Каспар Шабанс.

«Если здесь произойдет несчастье и человек провалится под лед, все случится очень быстро. Думаю, шансов спастись почти нет», — добавил начальник муниципальной полиции.

Комментарии (1)
Комментарии (1)

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

