Местные жители хорошо знают, насколько опасно зимой выходить на румбу, и называют такие поступки безрассудством. Особенно возмущены они теми, кто приводил с собой детей и подпускал их к незамерзшим участкам. Жительница Кулдиги Марика стала одной из тех, кто сделал замечание неосторожным родителям, предупреждая об опасности. Одна из матерей к ее словам прислушалась, но «...один отец с двумя маленькими детьми сказал: «Я хочу и пойду. Точка. Хоть ложитесь передо мной». И он пошел».

«Когда я это увидел, у меня волосы встали дыбом. Поэтому мы сразу же, с привлечением полиции и других служб, оградили румбу. Подо льдом идет течение, образуются воздушные пузыри. Где-то толщина льда может достигать 20 сантиметров, а где-то — всего 3-5. Выходить туда категорически нельзя», — отметил житель Кулдиги, опытный рыбак Гунтис Карклиньш.

«Все давление сосредоточено именно в центральной части. Поэтому при таких температурах — сегодня, например, минус 30 — там все равно не замерзает», — пояснил начальник муниципальной полиции Кулдигского края Каспар Шабанс.

«Если здесь произойдет несчастье и человек провалится под лед, все случится очень быстро. Думаю, шансов спастись почти нет», — добавил начальник муниципальной полиции.