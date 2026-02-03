Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 8. Февраля Завтра: Aldona, Ceslavs
Доступность

Подумаешь, чуть-чуть подгнившие: насколько опасны подпорченные овощи и фрукты?

«Вести» 3 февраля, 2026 11:27

Новости Латвии 0 комментариев

В торговых точках нередко можно нарваться на подгнившие фрукты, овощи, ягоды. Как снизить такую вероятность? Чем опасно употребление подобных «витаминов»?

В солидных торговых сетях на полках с нерасфасованными фруктами-овощами откровенно сгнивший продукт увидишь нечасто. В этих магазинах стараются держать марку, а работники следят за содержимым полок. Однако и здесь можно купить «шило в мешке». В первую очередь – в упаковке. Будь то апельсины, мандарины, киви, малина, клубника, садовая черника…

Не раз ваш автор покупал полукилограммовые упаковки киви, в которых было несколько подпорченных плодов. Думаете, это латвийская торговая сеть или оптовая база занимается подобным? На упаковке черным по белому написано: упаковано в стране происхождения продукта – Италии.

Один из самых простых вариантов снизить риск покупки подгнивших фруктов и овощей – не покупать в упаковках, а брать на развес, поштучно. По этой причине многие знакомые стали, к примеру, отказываться от покупки картофеля в мешках – под Новый год их часто разносят по подъездам многоэтажек фермеры. В мешке нередко оказываются подпорченные клубни.

Впрочем, если картофелю в мешке есть альтернатива: можно пойти в магазин и купить на развес или в небольшой прозрачной упаковке (где каждый клубень виден), то с фруктами и ягодами сложнее.

К примеру, тот же сорт киви, о котором мы рассказали (очень сочный и сладкий), продают только в упаковках, а на выбор, поштучно - другие сорта. Это же относится и к некоторым сортам апельсинов, мандаринам.

О ягодах и говорить не приходится. Малина, клубника, садовая черника в большинстве торговых сетей продается только в упаковках. И подпорченная, заплесневелая встречается очень часто. Как ни крути упаковку, как ни рассматривай содержимое - гниль может попасться...

А если на рынок?

Есть другой вариант – отправиться на рынок. Там бОльшая часть фруктов, ягод, овощей продается на развес. К тому же можно получить товар со скидкой.

Но там другая крайность – еще чаще встречается подгнивший, замерзший, испорченный товар. Особенно на улице, а не в павильоне. Кстати, если заметили, в павильонах товар и стОит дороже.

А латвийский потребитель тоже стал искушеннее и не бежит за всем подряд на рынок. Потому что хорошо усвоил: дешевый сыр бывает только в мышеловке. Лучше немного переплатить и купить качественный продукт, чем купить дешевле, а потом половину выбросить...

Что говорит закон

Но можно ли вообще торговать фруктами и овощами с гнильцой?

Согласно информации Продовольственно-ветеринарной службы (PVD), торговля гнилыми, поврежденными или просроченными фруктами и овощами в Латвии запрещена. В ходе проверок такого рода продукты изымаются и уничтожаются. Другое дело, что подобные проверки проводятся нечасто.

Супермаркеты, как правило, проверяются дважды в год. А покупатель не будет из-за одного-двух гнилых мандаринов, апельсинов или киви обращаться в контролирующие органы. Потому-то и мало что меняется.

Об этом свидетельствует и то, что не так давно из тех компаний, которые были проверены PVD и связаны с оборотом продовольствия, лишь 25% соблюдали гигиенические требования. В то время как в 75% проверенных компаний были выявлены, как сказано в документах, «несоответствия». Всего же было проведено свыше 34 тысяч проверок...

Как появляется гниль?

Проще всего сказать, что кто-то специально подкладывает в упаковки несколько подпорченных плодов. Однако это не так. Тут и несоблюдение режима хранения, и то, что истекает срок, а менеджер не убрал товар с полки, и метаморфозы с «путешествием» заморского продукта.

Взять, к примеру, мандарины. Когда плоды созревают, в них автоматически включаются процессы гниения - и продукция быстро теряет товарный вид. Поэтому мандарины срывают недозрелыми. После этого они проходят предпродажную обработку. У мандаринов достаточно вредителей и болезней, которые не только могут испортить товар, но в определенных случаях несут угрозу для здоровья потребителей.

Одним из таких вредителей является средиземноморская муха. Взрослые особи, откладывая яйца и повреждая кожуру плода, провоцируют развитие плесени и гниения. Из яиц затем появляются личинки. Конечно, резвящиеся червячки в мякоти мандарина - зрелище малоприятное. Непосредственной опасности для человека они не представляют, но получить пищевое отравление и аллергию вполне возможно...

Еще бОльшую опасность представляет плесневый грибок. Доказано, что некоторые виды плесени способны провоцировать возникновение у человека онкологических заболеваний. Поэтому, чтобы фрукт не сгнил в дороге, его перед отправкой обрабатывают распыленным газом с фунгицидами, подавляющими рост бактерий, грибков и плесени. Частицы фунгицидов остаются на кожуре фруктов. После такой обработки плоды могут пролежать на складе несколько месяцев.

При выборе же мандарина конкретно в магазине стоит обращать внимание вот на что. Если при легком нажатии на мандарин из него вытекает сок, то, скорее всего, он уже начал гнить. Лучше не брать экземпляры и с пятнами на кожице.

Категорически нельзя брать мандарины со следами плесени – это означает, что внутри они гнилые и непригодны в пищу. Стоит отложить в сторону плоды с мягкими или помятыми боками, ведь это означает, что они либо были подморожены при транспортировке, либо уже начали гнить. Клейкая или, наоборот, подсохшая кожура мандарина свидетельствует о его плохом качестве...

Чем опасны подгнившие фрукты и овощи?

Когда попадается подгнивший фрукт или овощ, очень часто многие делают так: сгнившую часть вырезают и выбрасывают, а прочее оставляют, жалко же. Однако здоровье-то дороже. Любой товар пусть и с небольшой гнилью, плесенью нужно выбрасывать весь!

- Подгнившие фрукты и овощи таят в себе большую опасность, - рассказывает врач-иммунолог Леонид МЕЛЕШКО. - Если не повезет, то последствия могут быть достаточно серьезными. Плесень и гниль - настоящая отрава, которая насыщает токсинами весь (!) «немного подпорченный» плод.

Микотоксины - это продукты жизнедеятельности плесневых грибов, чрезвычайно токсичных для человека и очень распространенных в окружающей среде. Микотоксикоз - тяжелейшее отравление, которое могут вызывать подгнившие плоды и овощи...

По словам врача, микотоксины оказывают разное отрицательное действие на организм: ослабляют иммунитет, повреждают почки, печень, нервную и кровеносную системы, желудочно-кишечный тракт, вызывают болезни крови, септические ангины, дерматиты.

На сегодня известно свыше 300 микотоксинов, которые вырабатываются 350 видами микроскопических грибов, однако практическое значение в качестве загрязнителей пищевых продуктов имеют только 20.

- Микотоксины очень стойкие, - продолжает специалист. - Их не смоешь водой, не уничтожишь ни варкой, ни жаркой, ни заморозкой. Их нельзя удалить частичной обрезкой. Если мандарин, киви, яблоко, груша, морковь или свекла наполовину подгнили - это значит, что и «здоровая» часть заражена микотоксинами...

Опасен в этом смысле и испорченный картофель. Никогда, ни в коем случае не употребляйте в пищу любые испорченные плоды — фрукты, овощи, ягоды!

мотайте на ус

Даже частичная обрезка подпорченного фрукта или овоща не спасет ситуацию, поскольку яд быстро проникает вглубь плода. Поэтому ни в коем случае не используйте в пищу подгнившие яблоки, кабачки, морковь, картофель, свеклу - да и вообще любые фрукты и овощи со следами гнили или плесени. Лучше выбрасывайте их сразу: здоровье дороже!

Илья ДИМЕНШТЕЙН

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все
Важно

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу
Важно

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

«Грёбаная Балтика. Надо было в Париж ехать»: Божена Рынска недовольна латвийской зимой
Важно

«Грёбаная Балтика. Надо было в Париж ехать»: Божена Рынска недовольна латвийской зимой (6)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все

Важно 15:01

Важно 0 комментариев

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Читать
Загрузка

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

Важно 14:23

Важно 0 комментариев

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Читать

Санкции Трампа против России так и не заработали. Может ли Запад усилить давление без США?

Мир 13:29

Мир 0 комментариев

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Читать

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах

Важно 13:15

Важно 0 комментариев

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Читать

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро

Важно 12:13

Важно 0 комментариев

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

Читать

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

Важно 12:08

Важно 0 комментариев

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Читать

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями

Выбор редакции 12:00

Выбор редакции 0 комментариев

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

Читать