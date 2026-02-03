Подумаешь, чуть-чуть подгнившие: насколько опасны подпорченные овощи и фрукты?

В солидных торговых сетях на полках с нерасфасованными фруктами-овощами откровенно сгнивший продукт увидишь нечасто. В этих магазинах стараются держать марку, а работники следят за содержимым полок. Однако и здесь можно купить «шило в мешке». В первую очередь – в упаковке. Будь то апельсины, мандарины, киви, малина, клубника, садовая черника…

Не раз ваш автор покупал полукилограммовые упаковки киви, в которых было несколько подпорченных плодов. Думаете, это латвийская торговая сеть или оптовая база занимается подобным? На упаковке черным по белому написано: упаковано в стране происхождения продукта – Италии.

Один из самых простых вариантов снизить риск покупки подгнивших фруктов и овощей – не покупать в упаковках, а брать на развес, поштучно. По этой причине многие знакомые стали, к примеру, отказываться от покупки картофеля в мешках – под Новый год их часто разносят по подъездам многоэтажек фермеры. В мешке нередко оказываются подпорченные клубни.

Впрочем, если картофелю в мешке есть альтернатива: можно пойти в магазин и купить на развес или в небольшой прозрачной упаковке (где каждый клубень виден), то с фруктами и ягодами сложнее.

К примеру, тот же сорт киви, о котором мы рассказали (очень сочный и сладкий), продают только в упаковках, а на выбор, поштучно - другие сорта. Это же относится и к некоторым сортам апельсинов, мандаринам.

О ягодах и говорить не приходится. Малина, клубника, садовая черника в большинстве торговых сетей продается только в упаковках. И подпорченная, заплесневелая встречается очень часто. Как ни крути упаковку, как ни рассматривай содержимое - гниль может попасться...

А если на рынок?

Есть другой вариант – отправиться на рынок. Там бОльшая часть фруктов, ягод, овощей продается на развес. К тому же можно получить товар со скидкой.

Но там другая крайность – еще чаще встречается подгнивший, замерзший, испорченный товар. Особенно на улице, а не в павильоне. Кстати, если заметили, в павильонах товар и стОит дороже.

А латвийский потребитель тоже стал искушеннее и не бежит за всем подряд на рынок. Потому что хорошо усвоил: дешевый сыр бывает только в мышеловке. Лучше немного переплатить и купить качественный продукт, чем купить дешевле, а потом половину выбросить...

Что говорит закон

Но можно ли вообще торговать фруктами и овощами с гнильцой?

Согласно информации Продовольственно-ветеринарной службы (PVD), торговля гнилыми, поврежденными или просроченными фруктами и овощами в Латвии запрещена. В ходе проверок такого рода продукты изымаются и уничтожаются. Другое дело, что подобные проверки проводятся нечасто.

Супермаркеты, как правило, проверяются дважды в год. А покупатель не будет из-за одного-двух гнилых мандаринов, апельсинов или киви обращаться в контролирующие органы. Потому-то и мало что меняется.

Об этом свидетельствует и то, что не так давно из тех компаний, которые были проверены PVD и связаны с оборотом продовольствия, лишь 25% соблюдали гигиенические требования. В то время как в 75% проверенных компаний были выявлены, как сказано в документах, «несоответствия». Всего же было проведено свыше 34 тысяч проверок...

Как появляется гниль?

Проще всего сказать, что кто-то специально подкладывает в упаковки несколько подпорченных плодов. Однако это не так. Тут и несоблюдение режима хранения, и то, что истекает срок, а менеджер не убрал товар с полки, и метаморфозы с «путешествием» заморского продукта.

Взять, к примеру, мандарины. Когда плоды созревают, в них автоматически включаются процессы гниения - и продукция быстро теряет товарный вид. Поэтому мандарины срывают недозрелыми. После этого они проходят предпродажную обработку. У мандаринов достаточно вредителей и болезней, которые не только могут испортить товар, но в определенных случаях несут угрозу для здоровья потребителей.

Одним из таких вредителей является средиземноморская муха. Взрослые особи, откладывая яйца и повреждая кожуру плода, провоцируют развитие плесени и гниения. Из яиц затем появляются личинки. Конечно, резвящиеся червячки в мякоти мандарина - зрелище малоприятное. Непосредственной опасности для человека они не представляют, но получить пищевое отравление и аллергию вполне возможно...

Еще бОльшую опасность представляет плесневый грибок. Доказано, что некоторые виды плесени способны провоцировать возникновение у человека онкологических заболеваний. Поэтому, чтобы фрукт не сгнил в дороге, его перед отправкой обрабатывают распыленным газом с фунгицидами, подавляющими рост бактерий, грибков и плесени. Частицы фунгицидов остаются на кожуре фруктов. После такой обработки плоды могут пролежать на складе несколько месяцев.

При выборе же мандарина конкретно в магазине стоит обращать внимание вот на что. Если при легком нажатии на мандарин из него вытекает сок, то, скорее всего, он уже начал гнить. Лучше не брать экземпляры и с пятнами на кожице.

Категорически нельзя брать мандарины со следами плесени – это означает, что внутри они гнилые и непригодны в пищу. Стоит отложить в сторону плоды с мягкими или помятыми боками, ведь это означает, что они либо были подморожены при транспортировке, либо уже начали гнить. Клейкая или, наоборот, подсохшая кожура мандарина свидетельствует о его плохом качестве...

Чем опасны подгнившие фрукты и овощи?

Когда попадается подгнивший фрукт или овощ, очень часто многие делают так: сгнившую часть вырезают и выбрасывают, а прочее оставляют, жалко же. Однако здоровье-то дороже. Любой товар пусть и с небольшой гнилью, плесенью нужно выбрасывать весь!

- Подгнившие фрукты и овощи таят в себе большую опасность, - рассказывает врач-иммунолог Леонид МЕЛЕШКО. - Если не повезет, то последствия могут быть достаточно серьезными. Плесень и гниль - настоящая отрава, которая насыщает токсинами весь (!) «немного подпорченный» плод.

Микотоксины - это продукты жизнедеятельности плесневых грибов, чрезвычайно токсичных для человека и очень распространенных в окружающей среде. Микотоксикоз - тяжелейшее отравление, которое могут вызывать подгнившие плоды и овощи...

По словам врача, микотоксины оказывают разное отрицательное действие на организм: ослабляют иммунитет, повреждают почки, печень, нервную и кровеносную системы, желудочно-кишечный тракт, вызывают болезни крови, септические ангины, дерматиты.

На сегодня известно свыше 300 микотоксинов, которые вырабатываются 350 видами микроскопических грибов, однако практическое значение в качестве загрязнителей пищевых продуктов имеют только 20.

- Микотоксины очень стойкие, - продолжает специалист. - Их не смоешь водой, не уничтожишь ни варкой, ни жаркой, ни заморозкой. Их нельзя удалить частичной обрезкой. Если мандарин, киви, яблоко, груша, морковь или свекла наполовину подгнили - это значит, что и «здоровая» часть заражена микотоксинами...

Опасен в этом смысле и испорченный картофель. Никогда, ни в коем случае не употребляйте в пищу любые испорченные плоды — фрукты, овощи, ягоды!

мотайте на ус

Даже частичная обрезка подпорченного фрукта или овоща не спасет ситуацию, поскольку яд быстро проникает вглубь плода. Поэтому ни в коем случае не используйте в пищу подгнившие яблоки, кабачки, морковь, картофель, свеклу - да и вообще любые фрукты и овощи со следами гнили или плесени. Лучше выбрасывайте их сразу: здоровье дороже!

Илья ДИМЕНШТЕЙН