Литва готовится к получению систем HIMARS: по мишеням в Балтийском море проводят тренировочные стрельбы

Как сообщила литовская армия, во время боевых стрельб на 10–15 минут будет ограничено движение транспорта, судоходство, использование воздушного пространства, а также доступ на сам полигон в Кайряй.

В ходе мероприятия также запланированы выступления посла США Кары К. Макдональд, командира 3-й пехотной дивизии армии США бригадного генерала Джона Лубаса и командующего Сухопутными силами литовской армии бригадного генерала Нериюса Станкявичюса.

В январе на полигоне генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде прошла подготовка военнослужащих Батареи залповой артиллерии Сухопутных сил и подразделения Pergae 1-го батальона залповой артиллерии 14-го полка полевой артиллерии США. Целью учений было поддержание индивидуальных и коллективных навыков, необходимых для самостоятельного и эффективного управления и обслуживания систем HIMARS.

«Программа предназначена для развития способностей и операционных мощностей литовских военнослужащих с созданием условий для подготовки и сертификации операторов HIMARS в Литве. Совместные учения являются важным этапом интеграции систем HIMARS в структуру Сухопутных сил литовской армии», — заявляют в армии.

Как ранее сообщало агентство BNS, в этом году в Литву должны поступить первые батареи реактивных систем залпового огня HIMARS.

В конце 2021 года Литва подписала с США договор на сумму 495 млн долларов на приобретение восьми таких систем.

Ранее планировалось, что первые системы прибудут в Литву в 2025 году. Армия ожидает, что системы HIMARS достигнут полной боевой готовности к 2027 году.