Литва готовится к получению систем HIMARS: по мишеням в Балтийском море проводят тренировочные стрельбы

3 февраля, 2026 09:44

Американские военные во вторник на полигоне в Кайряй в Клайпедском районе проведут тренировочные боевые стрельбы из реактивных систем залпового огня HIMARS по мишеням в Балтийском море.

Как сообщила литовская армия, во время боевых стрельб на 10–15 минут будет ограничено движение транспорта, судоходство, использование воздушного пространства, а также доступ на сам полигон в Кайряй.

В ходе мероприятия также запланированы выступления посла США Кары К. Макдональд, командира 3-й пехотной дивизии армии США бригадного генерала Джона Лубаса и командующего Сухопутными силами литовской армии бригадного генерала Нериюса Станкявичюса.

В январе на полигоне генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде прошла подготовка военнослужащих Батареи залповой артиллерии Сухопутных сил и подразделения Pergae 1-го батальона залповой артиллерии 14-го полка полевой артиллерии США. Целью учений было поддержание индивидуальных и коллективных навыков, необходимых для самостоятельного и эффективного управления и обслуживания систем HIMARS.

«Программа предназначена для развития способностей и операционных мощностей литовских военнослужащих с созданием условий для подготовки и сертификации операторов HIMARS в Литве. Совместные учения являются важным этапом интеграции систем HIMARS в структуру Сухопутных сил литовской армии», — заявляют в армии.

Как ранее сообщало агентство BNS, в этом году в Литву должны поступить первые батареи реактивных систем залпового огня HIMARS.

В конце 2021 года Литва подписала с США договор на сумму 495 млн долларов на приобретение восьми таких систем.

Ранее планировалось, что первые системы прибудут в Литву в 2025 году. Армия ожидает, что системы HIMARS достигнут полной боевой готовности к 2027 году.

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу
Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»
«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

И снова о мошенниках — они повсюду: юристы предупреждают, как избежать поддельных сайтов
И снова о мошенниках — они повсюду: юристы предупреждают, как избежать поддельных сайтов

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Санкции Трампа против России так и не заработали. Может ли Запад усилить давление без США?

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

Регина Лочмеле вышла из «Согласия»; что дальше?

Политик и экс-депутат Рижской думы Регина Лочмеле опубликовала в субботу пост в "Фейсбуке", где сообщает о том, что больше не состоит в социал-демократической партии "Согласие".

