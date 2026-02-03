От Литвы отстали лет на 20: почему в Курземе не приживаются ветропарки?

Самоуправления в разном темпе продолжают разрабатывать территориальные планировки, оценивая влияние ветропарков на ландшафт и другие природные ценности, однако в целом существует большая неопределенность относительно того, как отрасль будет развиваться дальше.

Чтобы обсудить актуальные вопросы отрасли, Ассоциация ветроэнергетики пригласила на дискуссию в Кулдигу представителей разных отраслей, правительства и самоуправлений.

В свое время в Гробине был построен первый ветропарк в Балтии, затем турбины появились под Вентспилсом, но по сравнению с литовцами и эстонцами развитие ветропарков в Латвии фактически не происходило. Достичь уровня Литвы уже невозможно, поскольку там начали строить ветропарки еще в начале двухтысячных годов. В Латвии построены ветропарки мощностью около 150 мегаватт, что значительно меньше, чем в Литве.

"Если сравнивать с Литвой, у которой почти 3000 мегаватт, мы отстаем от нее в двадцать раз", - говорит руководитель ассоциации. Причина, по словам Набургса, в том, что в Латвии не хватало как диалога с обществом, так и четкой позиции государства по этим вопросам.

В настоящее время понятно, что из того, что теоретически запланировано, реально будет построено значительно меньше.

"В Курземе на стадии планирования находится много проектов, но думаю, что большинство из них не будет построено, в свою очередь те, которые построят, в значительной степени будут зависеть от финансовых возможностей девелоперов - дадут ли им банки финансирование, а получить финансирование в банках становится все труднее и труднее. Поэтому я прогнозирую, что в Курземе в целом будет построено три, максимум пять ветропарков на весь регион", - отметил руководитель ассоциации.

(Lsm.lv)