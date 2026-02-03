Минимальные зарплаты по Европе в 2026 году: где самые высокие?

По оценкам Euronews, основанным на данных Евростата, около 12,8 миллиона работников в 22 странах ЕС получают минимальную зарплату или меньше.

Поэтому миллионы людей внимательно следят за объявлениями о минимальной зарплате, чтобы понять, получат ли они достойную прибавку в новом году.

Однако около трети получающих минимальную зарплату не увидели повышения в январе 2026 года по сравнению с июлем 2025-го. В четырех странах за последний год повышения вообще не произошло.

Итак, в каких европейских странах по состоянию на январь 2026 года самые высокие минимальные зарплаты? Сколько стоят эти зарплаты в пересчете на покупательную способность? И как меняется рейтинг при сравнении номинальных сумм в евро и покупательной способности?

Среди стран-членов ЕС минимальная месячная зарплата брутто варьируется от 620 евро в Болгарии до 2 704 евро в Люксембурге (в Латвии 780). Если включить страны-кандидаты на вступление в ЕС, то здесь самый низкий показатель у Украины - 173 евро, чуть лучше ситуация в Молдавии - 319 евро.

В пяти странах минимальная заработная плата превышает 2 000 евро. Помимо Люксембурга, это Ирландия (2 391 евро), Германия (2 343 евро), Нидерланды (2 295 евро) и Бельгия (2 112 евро).

Ниже этой верхней группы находятся Франция (1 823 евро) и Испания (1 381 евро), что свидетельствует о том, насколько сильно различаются уровни даже между соседними странами.

Таким образом, Евростат разделяет минимальные зарплаты на три категории: выше 1 500 евро, от 1 000 до 1 500 евро и ниже 1 000 евро.

Испания, Словения, Литва, Польша, Кипр, Португалия, Хорватия и Греция попадают в эту среднюю группу. Различия между ними относительно невелики.

В каких странах Европы самый высокий и самый низкий МРОТ?

Менее 1 000 евро - в половине европейских стран

Из 29 стран - 22 членов ЕС и 7 кандидатов - минимальная зарплата ниже 1 000 евро в 15 странах. Все кандидаты в члены ЕС попадают в эту самую низкую группу. Сюда также входят несколько стран Восточной Европы.

Например, минимальная зарплата составляет 924 евро в Чехии, 838 евро в Венгрии, 795 евро в Румынии, 780 в Латвии, 654 евро в Турции и 517 евро в Албании. В трех странах-кандидатах минимальная зарплата выше, чем в Болгарии.

На карте ниже показано четкое географическое разделение номинальных минимальных зарплат в Европе, особенно между западными и восточными странами.

Покупательная способность сужает рейтинг

При сравнении минимальных зарплат в разных странах важную роль играет паритет покупательной способности (ППС), поскольку стоимость жизни сильно различается. После корректировки на покупательную способность разрыв в оплате труда между странами становится гораздо меньше, чем в номинальном выражении.

ППС обеспечивает более справедливое сравнение за счет использования искусственной валюты, которая отражает то, что люди могут реально купить в каждой стране, выравнивая реальную покупательную способность по сравнению со строгим выражением стоимости в евро.

Один ППС - это искусственная денежная единица, на которую теоретически можно купить одну и ту же корзину товаров и услуг в каждой стране.

Таким образом, в 22 странах ЕС минимальная зарплата варьируется от 886 в Эстонии до 2 157 в Германии в пересчете на ППС.

Хотя рейтинг немного изменился, девять ведущих стран остались прежними как в евро, так и в пересчете на ППС.

За исключением Албании, страны-кандидаты на вступление в ЕС демонстрируют лучшие результаты в пересчете на ППС, а их покупательная способность выше, чем у нескольких стран-членов ЕС.

Среди 27 стран, по которым имеются данные как в евро, так и в ППС, наибольшего продвижения добилась Румыния, поднявшаяся в рейтинге с 20-го на 12-е место. Северная Македония также улучшила свои позиции, переместившись с 26-го места в евро на 20-е в ППС.

Сербия поднялась с 22-го на 17-е место, а Турция - на три позиции.

Напротив, Чехия и Эстония - самые большие неудачники, опустившиеся на восемь мест каждая. Чехия опустилась с 16-го на 24-е место, а Эстония - с 18-го на 26-е.

Минимальная заработная плата не установлена в Италии, Австрии и трех скандинавских странах: Швеции, Дании и Финляндии.

Где минимальная зарплата не изменилась?

Среди стран ЕС с июля 2025 года по январь 2026 года минимальная зарплата осталась неизменной в Бельгии, Эстонии, Греции, Испании, Люксембурге и Словении.

Наибольший рост зафиксирован в Болгарии, Венгрии, Литве и Словакии, где за этот период она увеличилась более чем на 11%.

В период с января 2025 по январь 2026 года она также не изменилась в Испании, Словении и Эстонии. В Румынии минимальная заработная плата в национальной валюте осталась неизменной, но немного снизилась в евро за оба периода.

Причины различий

Эксперты Европейского института профсоюзов (ETUI) отмечают, что более высокая производительность труда является основой для стабильно высоких зарплат и окладов. Экономики с более активной промышленной или финансовой деятельностью, как правило, более продуктивны.

Высокотехнологичные отрасли также обычно демонстрируют более высокую производительность. Еще одним ключевым фактором является более сильная переговорная позиция работников.