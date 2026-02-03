Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Мэр Огре Хелманис решил подать в отставку

© LETA 3 февраля, 2026 12:15

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель Огрской краевой думы Эгилс Хелманис (Нацобъединение) решил уйти с должности, свидетельствует его заявление в социальной сети "Facebook".

Хелманис опубликовал видео, в котором, находясь в лежачем положении, рассказывает, что в очередной раз оказался в больнице, поэтому после почти девяти лет пребывания на посту мэра Огре решил уйти с должности, однако его команда продолжит работу, чтобы выполнить обещания перед избирателями.

Хелманис выразил надежду "как можно скорее вернуться в строй".

В думе Огрского края агентству ЛЕТА пока не смогли дать комментарий по поводу решения Хелманиса, указав, что в ее распоряжении нет информации об отставке мэра.

Как сообщалось, 29 января состоялось заседание Огрской думы, которым впервые за долгое время руководил Хелманис, так как до этого он долгое время отсутствовал на рабочем месте. В начале заседания мэр объявил, что вернулся к исполнению обязанностей.

Министр умного управления и регионального развития Раймонд Чударс потребовал у Хелманиса разъяснений, почему он выполняет обязанности мэра без предусмотренного законом специального допуска к государственной тайне.

Хелманис, длительно находясь на больничном, оставался единственным в Латвии руководителем самоуправления, который не запросил допуск к гостайне. Он заявлял, что выполнит эти формальности, как только позволит состояние здоровья.

Инспекция здравоохранения ранее проверяла обоснованность выданных мэру Огре листов нетрудоспособности. В понедельник передача "TV3 ziņas" сообщила, что они признаны обоснованными, и нарушений в действиях медицинских работников не выявлено.
 

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу
«Грёбаная Балтика. Надо было в Париж ехать»: Божена Рынска недовольна латвийской зимой
На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все
Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Читать
Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Санкции Трампа против России так и не заработали. Может ли Запад усилить давление без США?

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

