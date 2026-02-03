Мэр Огре Хелманис решил подать в отставку

Хелманис опубликовал видео, в котором, находясь в лежачем положении, рассказывает, что в очередной раз оказался в больнице, поэтому после почти девяти лет пребывания на посту мэра Огре решил уйти с должности, однако его команда продолжит работу, чтобы выполнить обещания перед избирателями.

Хелманис выразил надежду "как можно скорее вернуться в строй".

В думе Огрского края агентству ЛЕТА пока не смогли дать комментарий по поводу решения Хелманиса, указав, что в ее распоряжении нет информации об отставке мэра.

Как сообщалось, 29 января состоялось заседание Огрской думы, которым впервые за долгое время руководил Хелманис, так как до этого он долгое время отсутствовал на рабочем месте. В начале заседания мэр объявил, что вернулся к исполнению обязанностей.

Министр умного управления и регионального развития Раймонд Чударс потребовал у Хелманиса разъяснений, почему он выполняет обязанности мэра без предусмотренного законом специального допуска к государственной тайне.

Хелманис, длительно находясь на больничном, оставался единственным в Латвии руководителем самоуправления, который не запросил допуск к гостайне. Он заявлял, что выполнит эти формальности, как только позволит состояние здоровья.

Инспекция здравоохранения ранее проверяла обоснованность выданных мэру Огре листов нетрудоспособности. В понедельник передача "TV3 ziņas" сообщила, что они признаны обоснованными, и нарушений в действиях медицинских работников не выявлено.

