Позвоните знакомым старикам: неожиданные последствия нынешних морозов

Самая низкая температура воздуха была зарегистрирована в Стальгене и составила -31,7 градуса. Сильные морозы повлияли на разные сферы жизни и отрасли.

Рижская Восточная больница сообщила, что в Государственный ожоговый центр в январе поступил 21 пациент с серьезными обморожениями и в 13 случаях потребовалась ампутация.

Этой зимой врачи наблюдают тревожную тенденцию - обморожения все чаще получают одинокие пожилые люди, которые длительное время находятся в неотапливаемых помещениях или не могут своевременно получить помощь.

Поэтому, по мере усиления морозов, медики призывают чаще проверять своих близких, особенно пожилых, которые живут одни, и в случае обморожений немедленно обращаться за медицинской помощью.

К бдительности призывают также Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) и Служба неотложной медицинской помощи.

"Как показывает опыт ГПСС, зимой увеличивается число тяжелых и трагических пожаров. Это подтверждается и в этом году - в январе в результате пожаров погибли 14 человек. Чаще всего причинами становятся неосторожное обращение с огнем, неисправные электроприборы и неправильное использование отопительных устройств", - заявили в ГПСС.

В свою очередь Продовольственно-ветеринарная служба распространила призыв позаботиться в холода о домашних и сельскохозяйственных животных.

(Diena)