Файлы Эпштейна убили карьеру «серого кардинала» Британии

Манделсон — архитектор «новых лейбористов», бывший министр, еврокомиссар и пожизненный член Палаты лордов. В последние годы он занимал пост посла Великобритании в США — должность, предполагающую не только дипломатию, но и безупречную репутацию.

Именно в этом статусе, согласно опубликованным судебным материалам, он посещал частный остров Эпштейна. В документах и сопутствующих материалах упоминаются эпизоды его пребывания там в крйне неформальной обстановке с молодыми девушками, включая изображения в нижнем белье. Эти детали стали публичными после масштабной публикации архивов американского Минюста.

После выхода файлов британская полиция подтвердила, что получила ряд обращений о возможных злоупотреблениях со стороны представителей власти и проверяет, достигают ли они порога уголовного расследования. На этом фоне Манделсон был отстранён от дипломатической должности, а в понедельник покинул Лейбористскую партию.

История Эпштейна снова вышла на поверхность — и на этот раз ударила по человеку, который десятилетиями оставался в тени, но всегда рядом с властью.