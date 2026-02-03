Минус 35 и одиночный заезд по зимней Сибири: что случилось с польским велосипедистом?

Борейко планировал проехать около 900 километров по территории республики. Он стартовал 25 января из Якутска и направлялся в сторону Оймякон — одного из самых холодных постоянно населённых мест на планете. Хандыга находится примерно на середине маршрута.

О гибели спортсмена сообщили спасательные службы Якутии. Причина смерти официально не называется.

В день старта температура воздуха в регионе опускалась до минус 35 градусов. В социальных сетях Борейко регулярно делился записями о подготовке к заезду, экипировке и суровых условиях пути.

Восточная Сибирь давно притягивает экстремалов со всего мира. Оймякон известен рекордными морозами: в 1933 году там была зафиксирована температура минус 67 градусов — один из самых низких показателей, когда-либо измеренных в населённых пунктах.

Зимняя трасса, одиночный маршрут и экстремальный холод — сочетание, которое снова напомнило, насколько беспощадной может быть северная Сибирь.