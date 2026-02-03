Для проверки материалов по делу Эпштейна в Латвии потребуется уголовный процесс: Рукс

Госполиция начала проверку в связи с обнародованными на прошлой неделе новыми материалами по делу Эпштейна, в которых Латвия фигурирует как одна из стран вербовки несовершеннолетних девушек.

Рукс считает, что для проверки содержащейся в материалах информации потребуется уголовный процесс, чтобы эффективнее проводить следственные действия и в дальнейшем задействовать международное сотрудничество, так как сейчас ряд данных анонимизирован, а полиции "нужны детали и конкретные имена и фамилии".

Начальник Госполиции отметил, что по ряду преступлений срок давности еще не истек, поэтому он призывает людей, которые могли пострадать от действий Эпштейна, обращаться в полицию.

Рукс отметил, что в Латвии полиции удалось сократить число преступлений, связанных с торговлей людьми и сутенерством, однако полностью искоренить этот вид преступности невозможно. Проблема заключается также в том, что жертвы торговли людьми не всегда воспринимают себя как потерпевших и не готовы сотрудничать с полицией, отметил начальник Госполиции.

Как сообщалось, Госполиция проводит проверку по опубликованным новым файлам по делу Эпштейна. Также запрошена информация в рамках международного сотрудничества. В свою очередь прокуратура делегирует прокурора, который будет участвовать в проводимой Госполицией проверке.

В материалах дела Эпштейна Латвия в разных контекстах упоминается более 500 раз, Рига - более 800 раз. В опубликованных файлах содержатся имена латвийских моделей и названия модельных агентств, а также содержится личная переписка Эпштейна с латвийскими девушками.

Большая часть упоминаний о Латвии относится к 2007 году. В документах фигурируют копии паспортов латвийских девушек, авиабилеты в Ригу и из Риги, документы о бронировании гостиниц, отправке различных подарков.

Один из ближайших "соратников" Эпштейна Жан-Люк Брюнель, агент зарубежных модельных агентств, в течение ряда лет входил в жюри модельного конкурса "Baltic Beauty" для девушек в возрасте от 14 лет, которое организовывало агентство "Natalie".

Передача "de facto" в 2011 году сообщала, что ведется расследование по поводу того, что Брюнель мог поставлять Эпштейну несовершеннолетних девушек. Тогдашний руководитель агентства "Natalie" Эрик Мейсанс, также упоминаемый в переписке, в эфире передачи отрицал, что ему было что-либо известно об этом.

