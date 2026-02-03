Избивали людей, вымогали деньги и угрожали оружием: в Карсаве задержали банду

В Карсаве (Лудзенский край) группа мужчин, нанося телесные повреждения, пыталась вымогать деньги у трёх человек. По данным Госполиции, преступления были совершены 24 декабря 2025 года и 1 января 2026 года. Пострадавшие — мужчины 2004, 1997 и 2003 годов рождения, у одного из них злоумышленники требовали 4000 евро. По первоначальной информации, в одном из эпизодов использовалось огнестрельное оружие.