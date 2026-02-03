Больница Страдиня просит построить железнодорожную остановку рядом с ними

Как отмечает больница, строительство железнодорожной остановки улучшит возможности передвижения работников учреждения, пациентов, их близких и жителей Агенскалнса.

Председатель правления больницы Лаурис Видзис подчеркивает, что железнодорожный транспорт становится все более удобным и популярным способом передвижения, и остановка уже построена, например, возле Детской клинической университетской больницы.

Видзис подчеркнул, что больница Страдиня ежегодно оказывает более 700 000 стационарных и амбулаторных услуг жителям разных регионов Латвии. В настоящее время пациенты и их близкие вынуждены прибегать к сложным маршрутам и пересадкам в общественном транспорте, чтобы добраться до больницы, или сталкиваются с проблемами парковки автомобилей в окрестностях больницы.

Для обсуждения возможностей строительства железнодорожной остановки представители больницы уже встречались с заместителем председателя Рижской думы Марисом Спринджуксом и другими должностными лицами самоуправления, а также планируют встретиться с представителями Автотранспортной дирекции, ГАО "Latvijas dzelzceļš" и АО "Pasažieru vilciens".

Железнодорожная остановка в Агенскалнсе возле больницы Страдиньша включена в проект модернизации железнодорожной инфраструктуры на участке Торнякалнс-Иманта и может быть построена при наличии необходимого финансирования. В настоящее время неизвестно, будет ли реализовано строительство этой остановки.