Больница Страдиня просит построить железнодорожную остановку рядом с ними

3 февраля, 2026

Клиническая университетская больница имени П. Страдиня призывает учреждения, ответственные за развитие железнодорожной инфраструктуры и планирование пассажирских перевозок, в том числе Министерство сообщения, обеспечить строительство железнодорожной остановки в Агенскалнсе рядом с территорией больницы.

Как отмечает больница, строительство железнодорожной остановки улучшит возможности передвижения работников учреждения, пациентов, их близких и жителей Агенскалнса.

Председатель правления больницы Лаурис Видзис подчеркивает, что железнодорожный транспорт становится все более удобным и популярным способом передвижения, и остановка уже построена, например, возле Детской клинической университетской больницы.

Видзис подчеркнул, что больница Страдиня ежегодно оказывает более 700 000 стационарных и амбулаторных услуг жителям разных регионов Латвии. В настоящее время пациенты и их близкие вынуждены прибегать к сложным маршрутам и пересадкам в общественном транспорте, чтобы добраться до больницы, или сталкиваются с проблемами парковки автомобилей в окрестностях больницы.

Для обсуждения возможностей строительства железнодорожной остановки представители больницы уже встречались с заместителем председателя Рижской думы Марисом Спринджуксом и другими должностными лицами самоуправления, а также планируют встретиться с представителями Автотранспортной дирекции, ГАО "Latvijas dzelzceļš" и АО "Pasažieru vilciens".

Железнодорожная остановка в Агенскалнсе возле больницы Страдиньша включена в проект модернизации железнодорожной инфраструктуры на участке Торнякалнс-Иманта и может быть построена при наличии необходимого финансирования. В настоящее время неизвестно, будет ли реализовано строительство этой остановки.

«Грёбаная Балтика. Надо было в Париж ехать»: Божена Рынска недовольна латвийской зимой
«Грёбаная Балтика. Надо было в Париж ехать»: Божена Рынска недовольна латвийской зимой (6)

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

Удастся ли отстоять? Собрано нужное число подписей против закрытия трёх детсадов в Риге

На портале Manabalss.lv собрано число подписей, необходимое для передачи в Рижскую думу инициатив против закрытия трех столичных детских садов. 

Оттепель возможна уже 12 февраля, а пока глубина снега в Латвии — до 46 см

Самый глубокий снег в стране - на юге Латгалии, где толщина снежного покрова достигла 46 см, по сведениям латвийских метеорологов.

