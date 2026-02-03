Клинтоны долго упирались, но всё же согласились дать показания по делу Эпштейна

Ранее Клинтоны неоднократно отказывались давать показания комитету, расследующему связи финансиста Джеффри Эпштейна с влиятельными политиками. В связи с этим комитет готовился провести голосование по вопросу о привлечении Клинтонов к ответственности за неуважение к конгрессу, пишет CNN.

«Они вели переговоры добросовестно. Вы этого не сделали. Они рассказали вам под присягой все, что им известно, но вас это не волнует. Но бывший президент и бывшая госсекретарь будут там. Они с нетерпением ждут возможности создать прецедент, который коснется каждого», — написал в соцсети X пресс-секретарь Клинтонов Анхель Уренья, отвечая на пост главы комитета по надзору, республиканца Джеймса Комера.

Когда и в какой форме Клинтоны будут давать показания, пока неизвестно.

Ранее Билл Клинтон, занимавший пост президента США в 1993-2001 годах, неоднократно отрицал, что знал о преступной деятельности Джеффри Эпштейна и был как-либо к ней причастен.

30 января была опубликована крупнейшая на настоящий момент партия документов, касающихся Джеффри Эпштейна — финансиста, обвиненного в растлении несовершеннолетних и торговле людьми, который умер в тюрьме в 2019 году. Документы свидетельствуют о связях Эпштейна со множеством высокопоставленных политиков, бизнесменов, членов королевских семей и знаменитостей из разных стран мира.