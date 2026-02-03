Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Клинтоны долго упирались, но всё же согласились дать показания по делу Эпштейна

3 февраля, 2026 13:47

Мир

Экс-президент США Билл Клинтон и его жена, бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон согласились дать показания по делу Эпштейна комитету по надзору нижней палаты конгресса США.

Ранее Клинтоны неоднократно отказывались давать показания комитету, расследующему связи финансиста Джеффри Эпштейна с влиятельными политиками. В связи с этим комитет готовился провести голосование по вопросу о привлечении Клинтонов к ответственности за неуважение к конгрессу, пишет CNN.

«Они вели переговоры добросовестно. Вы этого не сделали. Они рассказали вам под присягой все, что им известно, но вас это не волнует. Но бывший президент и бывшая госсекретарь будут там. Они с нетерпением ждут возможности создать прецедент, который коснется каждого», — написал в соцсети X пресс-секретарь Клинтонов Анхель Уренья, отвечая на пост главы комитета по надзору, республиканца Джеймса Комера.

Когда и в какой форме Клинтоны будут давать показания, пока неизвестно.

Ранее Билл Клинтон, занимавший пост президента США в 1993-2001 годах, неоднократно отрицал, что знал о преступной деятельности Джеффри Эпштейна и был как-либо к ней причастен.

30 января была опубликована крупнейшая на настоящий момент партия документов, касающихся Джеффри Эпштейна — финансиста, обвиненного в растлении несовершеннолетних и торговле людьми, который умер в тюрьме в 2019 году. Документы свидетельствуют о связях Эпштейна со множеством высокопоставленных политиков, бизнесменов, членов королевских семей и знаменитостей из разных стран мира.

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу
Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

И снова о мошенниках — они повсюду: юристы предупреждают, как избежать поддельных сайтов
И снова о мошенниках — они повсюду: юристы предупреждают, как избежать поддельных сайтов

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»
«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

Удастся ли отстоять? Собрано нужное число подписей против закрытия трёх детсадов в Риге

На портале Manabalss.lv собрано число подписей, необходимое для передачи в Рижскую думу инициатив против закрытия трех столичных детских садов. 

Оттепель возможна уже 12 февраля, а пока глубина снега в Латвии — до 46 см

Самый глубокий снег в стране - на юге Латгалии, где толщина снежного покрова достигла 46 см, по сведениям латвийских метеорологов.

