«Всё равно какая-то тень от их свинства на нас падает»: как Кадишс пытался отказаться от гражданства Латвии (5)

Редакция PRESS 4 февраля, 2026 10:25

Бывший предприниматель, писатель и публицист Айнар Кадишс, известный читателю по своей одиночной акции протеста с голодовкой возле Кабинета министров, рассказал на своей странице в Facebook о том, как пытался отказаться от гражданства Латвии, но не нашёл такой опции.

"Организация LR не желает допускать, чтобы жители Латвии не принимали их правила игры.

Пример «из жизни». В какой-то момент, когда мне окончательно осточертели выходки этой хунты, я решил отказаться от гражданства LR. (Надо сказать, что сейчас это было бы ещё актуальнее, учитывая персонажей, представляющих «государство» Латвии. Ну как меня может представлять или презентовать своеобразно ориентированный президент?! Как может мной править женщина с альтернативной репутацией?!).

В общем, пошёл я в PMLP. Приём — по номеркам. Номерки — по темам. Но такой темы, как «отказаться от гражданства LR», нет. Подхожу к окошку «информации», где мне любезно и недвусмысленно объясняют, что такой опции, как «отказаться от гражданства LR», не существует.

— А как же «неграждане»? — удивляюсь я. Я тоже такой паспорт хочу! (У них же не «citizen», а «aliens»)

— А, это другое. Они сразу такими были (после развала СССР), — объясняет женщина. — Вы такой паспорт получить не можете.

Жаль. Хотя разумным людям во всём мире давно ясно, что власть и народ — разные «вещи», всё равно какая-то тень от их свинства на нас падает...

Вот такая ситуация возможна только при капитализме. Кто-то, может, экономит на еде, одежде или лекарствах, чтобы заплатить за аренду и коммуналку, а другой под окна подъезжает на Maserati. При этом считая, что его жизнь удалась. Даже не осознаёт, что эту «благополучную жизнь» финансируют все бедняки и остальные «клиенты».

В общем, я думаю, что эмоционально комфортно чувствовать себя в стране, где правит коррупция, социальная несправедливость и произвол адептов культа денег, может только духовно неразвитый, эмоционально обделённый человек. А эта система — капитализм — как раз таких и поднимает наверх...", - рассказывает Кадишс.

Комментарии (5)
Комментарии (5)

