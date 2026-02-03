Новым мэром Огре стал другой представитель Нацблока

За Краую проголосовали 14 депутатов, один проголосовал против, а двое воздержались. В заседании совета приняли участие 17 из 23 депутатов.

Крауя был единственным кандидатом на должность председателя совета. Депутат от оппозиции Даце Клявинья (Новое единство) выдвинула на должность председателя совета Гинту Сивиню (NA), но Сивиня свою кандидатуру отклонила.

Как сообщалось, во вторник состоялось внеочередное заседание Огрской областной думы, на котором будет принято решение об избрании председателя совета и его заместителя. Внеочередное заседание совета было созвано после того, как председатель думы Хелманис объявил о своей отставке.