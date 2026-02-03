Как отмечает СГБ, война России против Украины и связанные с ней события в прошлом году по-прежнему оставались главным фактором, привлекавшим внимание латвийского общества и влияющим на настроения в обществе. По оценкам СГБ, агрессия России против Украины в прошлом году оказала даже большее влияние на общественные настроения в Латвии, чем в 2023 и 2024 годах. Такая тенденция связана с событиями прошлого года в международной политике, включая призывы к фактической капитуляции Украины, что вызвало в обществе обеспокоенность по поводу формирования более благоприятных для России геополитических условий. Международные события усилили в латвийском обществе ощущение неопределенности и нестабильности, а также обеспокоенность в связи с безопасностью стран Балтии.

СГБ отмечает, что большая часть латвийцев поддерживала Украину в ее борьбе с агрессором и выступала против проявлений прокремлевского характера в Латвии. В то же время была часть жителей, которые тайно или открыто продолжали поддерживать Россию и развязанную ею войну против Украины. Настроения этой части общества оставались прежними - сторонники России продолжали выступать против мер по усилению безопасности Латвии и позиций латышского языка. Любые усилия государства по снижению влияния России эта часть общества продолжает ошибочно интерпретировать как русофобию и дискриминацию русскоязычных. Сохранению и укреплению таких настроений способствовали потребляемые этой частью общества ресурсы, распространяющие российскую пропаганду, отмечает СГБ.

Сторонники российской агрессии в 2025 году в основном выражали свои взгляды в социальных сетях. Проводимый СГБ мониторинг информационного пространства показал, что в прошлом году в социальных сетях возросла активность людей, поддерживающих российскую агрессию.

СГБ совместно с Госполицией продолжала также отслеживать прокремлевские проявления в общественном пространстве. Чаще всего внимание служб привлекали люди, которые носили на одежде или размещали на транспортных средствах прославляющие Россию символы. Также фиксировались нарисованные или наклеенные буквы Z в городской среде и другие символы, поддерживающие российскую агрессию. Чаще, чем в предыдущие годы, СГБ получала информацию о демонстративном воспроизведении прославляющей Россию музыки и выкрикивании лозунгов в поддержку государства-агрессора.

По прогнозам СГБ, на настроения проживающих в Латвии сторонников российской агрессии в 2026 году продолжат влиять геополитические события в регионе. Если Россия добьется успехов в международной политике и дипломатии, возрастет также активность ее сторонников и проявления агрессии.