Почему интересуетесь? Элксниньш скрывает, получил ли он доступ к гостайне

Политик заявил агентству LETA, что вопросы о том, предоставлен ему или нет допуск к работе с гостайной, следует адресовать Службе государственной безопасности (СГБ), которая и выдает такие разрешения.

Он повторил высказанную ранее позицию, подчеркнув, что «все общение с СГБ и все решения со стороны СГБ являются информацией ограниченного доступа», поэтому по этим вопросам он предлагает обращаться непосредственно в службу.

Отвечая на вопрос, ушёл бы он в отставку в случае, если допуск не будет предоставлен, политик призвал «не гадать на кофейной гуще».