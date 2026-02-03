В бюджете на этот год на пособие предусмотрено 52 млн евро, однако, по предварительным оценкам, может понадобиться дополнительно около 8 млн евро, чтобы самоуправления смогли обеспечить поддержку всем нуждающимся. Окончательные решения планируется принять после получения первых счетов за отопление.

Министр также отметил, что одним из решений могла бы быть поддержка предприятий, чтобы обеспечить возможность введения разделенных или выровненных платежей за услуги теплоснабжения. Анализ показывает, что часть предприятий не имеет достаточных оборотных средств для реализации такого механизма, поэтому государство могло бы предоставить им кредиты для пополнения оборотных средств. В коалиции существует общее понимание, что такая поддержка будет необходима, если влияние роста расходов станет существенным.

