Немцы хотят вернуть золотой запас из США? Предложения уже есть!

Поводом стали резкие заявления и внешнеполитические манёвры администрации Дональда Трампа. В Европе всё чаще звучит вопрос: можно ли по-прежнему полностью доверять старому союзнику?

Одна из самых громких инициатив прозвучала от Мари-Агнес Штрак-Циммерман, члена комитета по обороне Европарламента, которая предложила пересмотреть размещение немецких золотых резервов. По её словам, в нынешней политической ситуации держать такое богатство за океаном больше не выглядит оправданным.

Всего Германия владеет около 3 350 тонн золота — это второй крупнейший запас в мире после США. Почти 37% этих резервов находятся в Америке. Истоки уходят в эпоху Бреттон-Вудской системы после Второй мировой войны, когда доллар был привязан к золоту, а Германия накапливала американскую валюту благодаря торговому профициту.

Часть золота уже возвращали: к 2017 году сотни тонн вывезли из Нью-Йорка, Парижа и Лондона. Но значительная доля по-прежнему хранится в США — и не случайно.

Экономисты предупреждают: возвращение золота — не только символический шаг, но и серьёзный риск. Перевозка потребует бронированных колонн, охраны, морских перевозок и полной секретности. Среди гипотетических сценариев — кражи, аварии, технические сбои и даже юридические споры.

Кроме того, золото в США выполняет и практическую функцию: в случае финансового кризиса оно может быть быстро использовано для получения долларов. Немецкий центробанк регулярно проверяет слитки в Нью-Йорке, чтобы убедиться в их сохранности.

Критики идеи считают инициативу скорее политическим жестом — своеобразным ответом на торговые угрозы и громкие заявления из Белого дома. Формально американское правительство не может просто так «забрать» золото: Федеральная резервная система действует независимо, а в крайнем случае остаются судебные механизмы и компенсации.

Так что пока немецкое золото продолжает спокойно лежать в американских хранилищах. А спор о том, что опаснее — оставить его за океаном или рискнуть вернуть домой, снова набирает обороты.





