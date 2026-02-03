Государственная полиция возбудила уголовный процесс по факту мошенничества в крупном размере. Осенью прошлого года женщина, откликнувшись на размещённое в интернете предложение о бесплатных сеансах экстрасенсов, перечислила мошенникам в общей сложности 27 500 евро. В ходе общения с несколькими лицами ей обещали улучшение здоровья и якобы снятие проклятия, за что требовалась оплата. Деньги переводились частями с использованием почтовых услуг.

В понедельник, 2 февраля, в полицию поступила информация о том, что осенью прошлого года женщина, просматривая один из сайтов, заметила объявление, в котором для улучшения здоровья предлагались бесплатные экстрасенсорные сеансы. После установления контакта «экстрасенс» пояснил, что платить необходимо лишь за «материалы», используемые во время сеансов, при этом после завершения всех сеансов внесённые средства якобы будут возвращены.

Как действовала схема?

Сначала общение велось напрямую с «экстрасенсом», однако позже оно продолжилось через других лиц. Во время сеансов, проходивших в формате видеозвонков, женщине сообщали о необходимости дополнительных платежей за якобы снятие проклятия.

Деньги отправлялись частями через почтовые службы. В общей сложности 9000 евро в двух платежах были направлены одной женщине, а ещё 18 500 евро в шести платежах — другому лицу. Общая сумма ущерба составила 27 500 евро.

После произошедшего пострадавшая обратилась в Государственную полицию, и в настоящее время возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства случившегося и роль причастных лиц в совершённом преступлении.

Государственная полиция призывает жителей быть осторожными и критически оценивать услуги, предлагаемые в интернете и обещающие бесплатную помощь в решении проблем со здоровьем, эмоциональных или финансовых трудностей. Мошенники нередко используют доверчивость людей, их стремление получить помощь и страхи, предлагая так называемые «бесплатные сеансы», за которые впоследствии требуют оплату «материалов», «ритуалов» или других вымышленных услуг, одновременно обещая возврат денег. Часто в схему вовлекаются несколько лиц и применяются нестандартные способы оплаты.

Полиция напоминает, что мошенники часто пользуются отчаянием людей и их верой в сеансы или ритуалы, чтобы выманить деньги, поскольку желание поправить здоровье или решить личные проблемы может подтолкнуть к необдуманным решениям. При возникновении подозрений в отношении подобных предложений рекомендуется немедленно прекратить общение и обратиться в Государственную полицию.