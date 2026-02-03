Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Коктейль из пестицидов»: в яблоках из Европы найдены токсичные вещества

Редакция PRESS 3 февраля, 2026 20:28

Мир 0 комментариев

Экологические организации забили тревогу после того, как в яблоках, продаваемых по всей Европе, были обнаружены токсичные «коктейли пестицидов». В 85% яблок выявили остатки сразу нескольких пестицидов, а в отдельных случаях были зафиксированы следы до семи химических веществ, сообщает The Guardian.

Организация Pan Europe, выступающая против использования пестицидов, инициировала анализ около 60 яблок, приобретённых в 13 европейских странах, включая Францию, Испанию, Италию и Польшу, чтобы определить уровень химических остатков.

По данным организации, 85% образцов содержали несколько пестицидов, а в некоторых яблоках были обнаружены следы до семи различных химических веществ. Pan Europe рекомендовала потребителям покупать органические яблоки либо очищать яблоки от кожуры перед употреблением.

В 71% случаев образцы содержали пестициды, которые считаются одними из самых опасных в ЕС и подлежат постепенному запрету.

Анализ также показал, что 64% образцов содержали PFAS — так называемые «вечные химические вещества».

В Европейском союзе допускается наличие пестицидных остатков в пределах установленного максимального уровня. Однако Pan Europe предупредила о так называемом «коктейльном эффекте», когда потребители одновременно подвергаются воздействию сразу нескольких пестицидов в одном продукте.

Представитель Pan Europe Мартин Дермин раскритиковал Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов за оценку пестицидов по отдельности, а не с учётом рисков «комбинированного воздействия» нескольких веществ.

«В этом докладе мы показываем, что 85% яблок содержат несколько видов остатков, и мы не знаем, безопасны ли они для употребления в пищу или нет», — отметил он, указав на возможную связь с онкологическими заболеваниями и бесплодием.

По заявлению Pan Europe, если бы те же яблоки продавались как детское питание, 93% образцов были бы запрещены, поскольку стандарты ЕС для продуктов, предназначенных для детей младше трёх лет, значительно строже. Эти правила направлены на защиту раннего развития.

Яблоки являются одними из самых популярных фруктов среди европейцев и наиболее широко выращиваемыми в ЕС, особенно в Польше, Италии и Франции. Вместе с тем они относятся и к числу наиболее интенсивно обрабатываемых культур: пестициды активно применяются, прежде всего, для борьбы с паршой яблони — основным грибковым заболеванием садов. Более половины многочисленных ежегодных обработок — в среднем около 35 — направлены именно против этой болезни.

Регина Лочмеле вышла из «Согласия»; что дальше?
«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»
Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу
Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

Удастся ли отстоять? Собрано нужное число подписей против закрытия трёх детсадов в Риге

На портале Manabalss.lv собрано число подписей, необходимое для передачи в Рижскую думу инициатив против закрытия трех столичных детских садов. 

Оттепель возможна уже 12 февраля, а пока глубина снега в Латвии — до 46 см

Самый глубокий снег в стране - на юге Латгалии, где толщина снежного покрова достигла 46 см, по сведениям латвийских метеорологов.

