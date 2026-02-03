«Коктейль из пестицидов»: в яблоках из Европы найдены токсичные вещества

Организация Pan Europe, выступающая против использования пестицидов, инициировала анализ около 60 яблок, приобретённых в 13 европейских странах, включая Францию, Испанию, Италию и Польшу, чтобы определить уровень химических остатков.

По данным организации, 85% образцов содержали несколько пестицидов, а в некоторых яблоках были обнаружены следы до семи различных химических веществ. Pan Europe рекомендовала потребителям покупать органические яблоки либо очищать яблоки от кожуры перед употреблением.

В 71% случаев образцы содержали пестициды, которые считаются одними из самых опасных в ЕС и подлежат постепенному запрету.

Анализ также показал, что 64% образцов содержали PFAS — так называемые «вечные химические вещества».

В Европейском союзе допускается наличие пестицидных остатков в пределах установленного максимального уровня. Однако Pan Europe предупредила о так называемом «коктейльном эффекте», когда потребители одновременно подвергаются воздействию сразу нескольких пестицидов в одном продукте.

Представитель Pan Europe Мартин Дермин раскритиковал Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов за оценку пестицидов по отдельности, а не с учётом рисков «комбинированного воздействия» нескольких веществ.

«В этом докладе мы показываем, что 85% яблок содержат несколько видов остатков, и мы не знаем, безопасны ли они для употребления в пищу или нет», — отметил он, указав на возможную связь с онкологическими заболеваниями и бесплодием.

По заявлению Pan Europe, если бы те же яблоки продавались как детское питание, 93% образцов были бы запрещены, поскольку стандарты ЕС для продуктов, предназначенных для детей младше трёх лет, значительно строже. Эти правила направлены на защиту раннего развития.

Яблоки являются одними из самых популярных фруктов среди европейцев и наиболее широко выращиваемыми в ЕС, особенно в Польше, Италии и Франции. Вместе с тем они относятся и к числу наиболее интенсивно обрабатываемых культур: пестициды активно применяются, прежде всего, для борьбы с паршой яблони — основным грибковым заболеванием садов. Более половины многочисленных ежегодных обработок — в среднем около 35 — направлены именно против этой болезни.