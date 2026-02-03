По данным, которые приводит газета «Бильд» со ссылкой на материалы следствия, подозреваемые действовали на двух корветах (небольших боевых кораблях) на верфи Гамбурга.

Среди прочего, они предположительно засыпали взрывчатку в блок двигателя одного из корветов, повредили трубы магистрали пресной воды, сняли крышки топливных цистерн, отключили предохранители бортовой электроники.

Аресты были произведены в Гамбурге и в одной из деревень Греции. Следователи также провели обыски в домах подозреваемых в Гамбурге, Румынии и Греции.