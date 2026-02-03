Самая опасная птица в мире? Что говорят учёные

Формально — да, в истории зафиксированы два смертельных случая, связанных с казуарами. Этого хватило, чтобы птица попала в рекорды и страшилки. Но биологи уверены: репутация сильно преувеличена.

Исследования показывают, что казуары не агрессивны по умолчанию. Большинство инцидентов происходило, когда люди:

кормили птиц,

загоняли их в угол,

подходили к птенцам или яйцам.

Проще говоря, казуар защищается — и делает это эффективно. Но не охотится на людей и не ищет конфликтов.

При этом эти птицы — ключевой элемент экосистемы тропических лесов Австралии и Океании. Они глотают плоды целиком и разносят семена на большие расстояния. Некоторые редкие деревья почти не размножаются без «помощи» казуара — после прохождения через его пищеварение семена прорастают в десятки раз лучше.

Есть и ещё один неожиданный факт:

у казуаров всем воспитанием занимается отец. Именно он высиживает яйца и до полутора лет сопровождает птенцов, не отходя от них далеко.

Сегодня настоящая угроза для этих «опасных» птиц — вовсе не люди с фотоаппаратами, а:

вырубка лесов,

машины,

собаки.

В дикой природе Австралии осталось менее 5 000 казуаров, и каждый погибший взрослый экземпляр — серьёзный удар по популяции.

Так что вопрос, пожалуй, стоит иначе:

опасны ли казуары — или опаснее наше нежелание понимать, как с ними сосуществовать?