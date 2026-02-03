«Мы потеряли легенду»: умерла ведущая «Спокойной ночи, малыши!» Светлана Жильцова

«Мы потеряли легенду — Светлану Жильцову, голос и лицо своей эпохи, одну из самых узнаваемых дикторов Центрального телевидения», — отметил Малахов.

Как рассказал сын артистки Иван, прощание и похороны запланированы на 6 февраля и пройдут на Рогожском кладбище в Москве.

Светлана Жильцова родилась 30 ноября 1936 года в Москве. Ещё во время учёбы она начала работать на телевидении, став участницей совместного проекта СССР и Канады, посвящённого звёздам советской эстрады.

В 1963 году Жильцова стала первой ведущей программы «Клуб весёлых и находчивых» (КВН). В разные годы она вела популярные передачи «Спокойной ночи, малыши!», «Будильник», «Весёлые нотки», «Утренняя почта», «Музыкальный киоск», «По вашим письмам».

Кроме того, с 1976 по 1979 год она была ведущей конкурса «Песня года». В 1993 году Светлана Жильцова завершила работу в эфире, а в последующие годы занималась преподавательской деятельностью в Высшей национальной школе телевидения.