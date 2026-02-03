Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) осудил Россию за "незаконное лишение свободы" Алексея Навального и "бесчеловечное обращение" с ним. Постановление вынесено во вторник, 3 февраля, через два года после смерти политика в исправительной колонии особого режима "Полярный волк" в Харпе.

Суд обязал Россию выплатить 26 тыс. евро "в качестве компенсации за нематериальный ущерб". Дело касается ареста Алексея Навального в январе 2021 года. ЕСПЧ постановил, что осуждение "основано на непредсказуемом применении внутреннего законодательства" и задействовании судами в РФ "по аналогии" правовых положений, не применимых к ситуации заявителя.

ЕСПЧ: Навальный подвергался нескольким формам жестокого обращения

По данным ЕСПЧ в Страсбурге, "реальная и непосредственная угроза жизни заявителя" существовала на протяжении всего периода его содержания под стражей.

Навальный одновременно подвергался "нескольким формам жестокого обращения в местах содержания под стражей", что в совокупности свидетельствовало о "бесчеловечном и унижающем достоинство обращении", констатировали в суде.

В общей сложности имели место нарушения нарушение статьи 2 о праве на жизнь Европейской конвенции по правам человека, статьи 5 пункт 1 о праве на свободу и личную неприкосновенность и статьи 3 - о запрещении бесчеловечного обращения.

Отравление и гибель Алексея Навального в России

Алексей Навальный в августе 2020 года потерял сознание на борту рейса Томск - Москва, который после этого экстренно посадили в Омске, где политику оказали первую помощь. Через несколько дней Навального, не приходящего в сознание, переправили в берлинскую клинику "Шарите", где продолжилось лечение и реабилитация.

Эксперты спецлаборатории вооруженных сил Германии, проведя токсикологический анализ проб, взятых у российского оппозиционера, обнаружили в них следы нервно-паралитического вещества группы "Новичок". К аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

В январе 2021 года Навальный вернулся в Россию, где был задержан и осужден. Спустя три года, 16 февраля 2024 года, политик, которого считали главным политическим соперником президента РФ Владимира Путина, при невыясненных обстоятельствах скончался в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе, где отбывал многолетний срок.