За бесчеловечное обращение с Навальным назначен штраф: решение ЕСПЧ (1)

3 февраля, 2026 18:50

Фото Facebook/Николай Кабанов

РФ должна выплатить 26 тыс. евро в связи с "незаконным лишением свободы" Алексея Навального и "бесчеловечным обращением" с ним, постановил Европейский суд по правам человека. Дело касается ареста Навального в 2021 году.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) осудил Россию за "незаконное лишение свободы" Алексея Навального и "бесчеловечное обращение" с ним. Постановление вынесено во вторник, 3 февраля, через два года после смерти политика в исправительной колонии особого режима "Полярный волк" в Харпе.

Суд обязал Россию выплатить 26 тыс. евро "в качестве компенсации за нематериальный ущерб". Дело касается ареста Алексея Навального в январе 2021 года. ЕСПЧ постановил, что осуждение "основано на непредсказуемом применении внутреннего законодательства" и задействовании судами в РФ "по аналогии" правовых положений, не применимых к ситуации заявителя.

ЕСПЧ: Навальный подвергался нескольким формам жестокого обращения

По данным ЕСПЧ в Страсбурге, "реальная и непосредственная угроза жизни заявителя" существовала на протяжении всего периода его содержания под стражей.

Навальный одновременно подвергался "нескольким формам жестокого обращения в местах содержания под стражей", что в совокупности свидетельствовало о "бесчеловечном и унижающем достоинство обращении", констатировали в суде.

В общей сложности имели место нарушения нарушение статьи 2 о праве на жизнь Европейской конвенции по правам человека, статьи 5 пункт 1 о праве на свободу и личную неприкосновенность и статьи 3 - о запрещении бесчеловечного обращения.

Отравление и гибель Алексея Навального в России

Алексей Навальный в августе 2020 года потерял сознание на борту рейса Томск - Москва, который после этого экстренно посадили в Омске, где политику оказали первую помощь. Через несколько дней Навального, не приходящего в сознание, переправили в берлинскую клинику "Шарите", где продолжилось лечение и реабилитация.

Эксперты спецлаборатории вооруженных сил Германии, проведя токсикологический анализ проб, взятых у российского оппозиционера, обнаружили в них следы нервно-паралитического вещества группы "Новичок". К аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

В январе 2021 года Навальный вернулся в Россию, где был задержан и осужден. Спустя три года, 16 февраля 2024 года, политик, которого считали главным политическим соперником президента РФ Владимира Путина, при невыясненных обстоятельствах скончался в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе, где отбывал многолетний срок.

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все
На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все (1)

«Грёбаная Балтика. Надо было в Париж ехать»: Божена Рынска недовольна латвийской зимой
«Грёбаная Балтика. Надо было в Париж ехать»: Божена Рынска недовольна латвийской зимой (6)

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»
«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все (1)

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу (1)

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Санкции Трампа против России так и не заработали. Может ли Запад усилить давление без США? (1)

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах (1)

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро (1)

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии» (1)

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями (1)

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

