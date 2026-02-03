Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Январь оказался гораздо холоднее нормы, но не самым холодным в истории

3 февраля, 2026 18:17

В январе средняя температура воздуха в Латвии составила -8,7 градуса, что на 5,7 градуса ниже показателя 1991-2020 годов, свидетельствует обобщенная Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии информация.

Таким образом, этот январь оказался самым морозным с 2010 года и вторым самым холодным с рекордного января 1987 года, но лишь 15-м самым холодным с начала наблюдений 102 года назад. Так же холодно в январе в Латвии было в 1924 году.

Самая высокая температура воздуха в прошлом месяце составила +4,1 градуса 2 января в Лиепае, а ниже всего - до -32,8 градуса - столбик термометра опустился в последнее утро месяца на Даугавпилсской станции наблюдений.

Весь месяц, кроме первых дней января, температура воздуха держалась ниже нормы, однако не был побит ни один температурный рекорд.

Среднее количество осадков в январе составило 21,2 мм - 42% месячной нормы, таким образом, прошлый месяц стал самым сухим январем с 2010 года. Больше всего осадков - 55,5 мм - выпало в Руцаве, меньше всего - в Мерсрагсе, где зарегистрировано 5,9 мм осадков.

На большей части территории - и особенно в Видземе - месяц был более солнечным, чем обычно. Средняя относительная влажность воздуха в январе составила 85%: от 81% в Риге до 88% в Алуксне, Гулбене и Резекне.

Самые сильные порывы ветра - 23,2 метра в секунду - наблюдались 9 января в Даугавгриве.

И снова о мошенниках — они повсюду: юристы предупреждают, как избежать поддельных сайтов

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Санкции Трампа против России так и не заработали. Может ли Запад усилить давление без США?

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

