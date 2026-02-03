Январь оказался гораздо холоднее нормы, но не самым холодным в истории

Таким образом, этот январь оказался самым морозным с 2010 года и вторым самым холодным с рекордного января 1987 года, но лишь 15-м самым холодным с начала наблюдений 102 года назад. Так же холодно в январе в Латвии было в 1924 году.

Самая высокая температура воздуха в прошлом месяце составила +4,1 градуса 2 января в Лиепае, а ниже всего - до -32,8 градуса - столбик термометра опустился в последнее утро месяца на Даугавпилсской станции наблюдений.

Весь месяц, кроме первых дней января, температура воздуха держалась ниже нормы, однако не был побит ни один температурный рекорд.

Среднее количество осадков в январе составило 21,2 мм - 42% месячной нормы, таким образом, прошлый месяц стал самым сухим январем с 2010 года. Больше всего осадков - 55,5 мм - выпало в Руцаве, меньше всего - в Мерсрагсе, где зарегистрировано 5,9 мм осадков.

На большей части территории - и особенно в Видземе - месяц был более солнечным, чем обычно. Средняя относительная влажность воздуха в январе составила 85%: от 81% в Риге до 88% в Алуксне, Гулбене и Резекне.

Самые сильные порывы ветра - 23,2 метра в секунду - наблюдались 9 января в Даугавгриве.