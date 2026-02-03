По словам президента Украины Владимира Зеленского, РФ не выполнила просьбу президента США Дональда Трампа и прервала "энергетическое перемирие". "Россияне снова пренебрегли усилиями американской стороны. Была просьба президента Соединенных Штатов воздержаться от ударов по энергетике и по критической инфраструктуре", - заявил он во вторник, 3 февраля, на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Киеве.

Россияне нарушили "энергетическое перемирие"

Зеленский напомнил, что Трамп просил российское руководство воздержаться от ударов по украинской энергетической инфраструктуре в течение недели. "Энергетическое перемирие" началось в ночь на 29 января, а "в ночь на сегодня россияне, на наш взгляд, нарушили обещание", добавил он.

По мнению украинского президента, россияне намерены продолжать войну и "дождались самых холодных дней этой зимы, когда на значительной территории Украины более чем -20˚ по Цельсию". В ночь на 3 февраля ВС РФ ударили по Украине 71 ракетой и 450 дронами, эта масштабная атака была совершена в пик холодов, напомнил он.

Зеленский отметил, что РФ воспользовалась предложением Трампа о краткосрочной паузе в обстрелах не для того, чтобы поддержать дипломатию, а чтобы просто накопить ракеты и дождаться самых холодных дней года для масштабного удара. В связи с этим будет скорректирована работа украинской делегации на трехсторонних переговорах 4-5 февраля, предупредил он далее.

"Каждый такой удар России подтверждает, что отношение в Москве не изменилось: они так же рассчитывают на войну и уничтожение Украины и не воспринимают дипломатию всерьез", - подчеркнул он. Зеленский выразил надежду, что партнеры Украины "не будут молчать о происходящем". По его словам, Киев нуждается в большем количестве, в частности, ракет для систем ПВО Patriot.

Рютте: три уровня гарантий безопасности для Украины

Кроме того, Зеленский отметил, что очень рад приезду Рютте в Киев в столь трудный момент, и поблагодарил его за помощь. В свою очередь глава НАТО подтвердил, что западные партнеры Украины рассматривают три уровня гарантий безопасности. Первым из них является усиление при помощи партнеров украинской армии, которая должна быть готова к обороне в случае нового нападения РФ, заявил он.

Вторым уровнем является "коалиция решительных", лидерами которой являются Франция и Великобритания. Ее целью является обеспечение всем необходимым украинских вооруженных сил, а также гарантия других шагов в случае нападения, указал Рютте, при этом не уточнив, о каких именно действиях идет речь. "И третий уровень - Соединенные Штаты, которые летом сказали, что хотят присоединиться", - добавил глава НАТО.

Марк Рютте прибыл в Киев утром 3 февраля. Помимо переговоров с Зеленским, он выступил в Верховной раде и почтил память погибших украинских воинов у Народного мемориала национальной памяти на Площади Независимости.