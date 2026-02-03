Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Украина скорректирует позицию на переговорах после ударов России (1)

© Deutsche Welle 3 февраля, 2026 20:46

Важно 1 комментариев

Президент Украины обвинил РФ в нарушении "энергетического перемирия", объявленного по просьбе США. Россияне воспользовались паузой не для дипломатических усилий, а чтобы подготовиться к атаке в пик морозов, сказал он.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, РФ не выполнила просьбу президента США Дональда Трампа и прервала "энергетическое перемирие". "Россияне снова пренебрегли усилиями американской стороны. Была просьба президента Соединенных Штатов воздержаться от ударов по энергетике и по критической инфраструктуре", - заявил он во вторник, 3 февраля, на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Киеве.

Россияне нарушили "энергетическое перемирие"

Зеленский напомнил, что Трамп просил российское руководство воздержаться от ударов по украинской энергетической инфраструктуре в течение недели. "Энергетическое перемирие" началось в ночь на 29 января, а "в ночь на сегодня россияне, на наш взгляд, нарушили обещание", добавил он.

По мнению украинского президента, россияне намерены продолжать войну и "дождались самых холодных дней этой зимы, когда на значительной территории Украины более чем -20˚ по Цельсию". В ночь на 3 февраля ВС РФ ударили по Украине 71 ракетой и 450 дронами, эта масштабная атака была совершена в пик холодов, напомнил он.

Зеленский отметил, что РФ воспользовалась предложением Трампа о краткосрочной паузе в обстрелах не для того, чтобы поддержать дипломатию, а чтобы просто накопить ракеты и дождаться самых холодных дней года для масштабного удара. В связи с этим будет скорректирована работа украинской делегации на трехсторонних переговорах 4-5 февраля, предупредил он далее.

"Каждый такой удар России подтверждает, что отношение в Москве не изменилось: они так же рассчитывают на войну и уничтожение Украины и не воспринимают дипломатию всерьез", - подчеркнул он. Зеленский выразил надежду, что партнеры Украины "не будут молчать о происходящем". По его словам, Киев нуждается в большем количестве, в частности, ракет для систем ПВО Patriot.

 Рютте: три уровня гарантий безопасности для Украины

Кроме того, Зеленский отметил, что очень рад приезду Рютте в Киев в столь трудный момент, и поблагодарил его за помощь. В свою очередь глава НАТО подтвердил, что западные партнеры Украины рассматривают три уровня гарантий безопасности. Первым из них является усиление при помощи партнеров украинской армии, которая должна быть готова к обороне в случае нового нападения РФ, заявил он.

Вторым уровнем является "коалиция решительных", лидерами которой являются Франция и Великобритания. Ее целью является обеспечение всем необходимым украинских вооруженных сил, а также гарантия других шагов в случае нападения, указал Рютте, при этом не уточнив, о каких именно действиях идет речь. "И третий уровень - Соединенные Штаты, которые летом сказали, что хотят присоединиться", - добавил глава НАТО.

Марк Рютте прибыл в Киев утром 3 февраля. Помимо переговоров с Зеленским, он выступил в Верховной раде и почтил память погибших украинских воинов у Народного мемориала национальной памяти на Площади Независимости.

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все (1)

15:01

1 комментариев

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу (1)

14:23

1 комментариев

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Санкции Трампа против России так и не заработали. Может ли Запад усилить давление без США? (1)

13:29

1 комментариев

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах (1)

13:15

1 комментариев

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро (1)

12:13

1 комментариев

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии» (1)

12:08

1 комментариев

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями (1)

12:00

1 комментариев

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

