Этапом из Лиепаи в Лиепаю: заключенных перевели в новую тюрьму

В течение дня в новые помещения были переселены все заключенные прежней Лиепайской тюрьмы.

Старая Лиепайская тюрьма закрыта, и как структурное подразделение управления мест заключения в полном объеме тюрьма продолжает деятельность на ул. Алсунгас.

Министерство юстиции и Управление мест заключения выразили благодарность Государственной полиции и другим службам за сотрудничество, а также жителям Лиепаи за понимание в связи с временными ограничениями движения транспорта в городе.

Ранее сообщалось, что новая тюрьма предназначена исключительно для мужчин и для заключенных из Курземе и ближайших регионов.

В новой Лиепайской тюрьме предусмотрены места для 1200 заключенных. Комплекс состоит из шести зданий, общая площадь территории - 305 116 кв. м, а помещений - около 37 400 кв. м.