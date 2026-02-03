Гамбит с рокировкой в Огре: бывший мэр уже назначен на новую должность

Сегодня также состоялось внеочередное заседание Финансового комитета, на котором в соответствии с Законом о самоуправлениях председателем финансового комитета был утверждён председатель думы Крауя. В свою очередь, заместителем председателя Финансового комитета был утверждён Янис Иклавс, при этом вознаграждение за исполнение этой должности ему не устанавливается.

Во вторник Иклавс подал в отставку с должности председателя Комитета по развитию и инфраструктуре и заступил на должность заместителя председателя думы.

В свою очередь, на освободившуюся должность в комитете по развитию депутат Гинтс Сивиньш ("Национальное объединение") выдвинул бывшего председателя думы, депутата Эгилса Хелманиса ("Национальное объединение"). Сам Хелманис сейчас все ещё находится на больничном, однако уже выразил готовность возглавить Комитет по развитию и инфраструктуре. По словам Хелманиса, у него имеется соответствующий опыт для этой должности.

За назначение Хелманиса председателем Комитета по развитию и инфраструктуре проголосовали 12 депутатов, один депутат выступил против. Зарплата Хелманиса на этой должности составит 2500 евро.