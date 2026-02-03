Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В -25° на обочине: работник неотложки не бросил семью в беде (1)

Редакция PRESS 3 февраля, 2026 20:19

Выбор редакции 1 комментариев

В социальной сети «Facebook» можно прочитать  до глубины души трогательную историю о сотруднике Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), который в ледяную морозную ночь не оставил в беде одну семью в окрестностях Гулбене. Несмотря на усталость после тяжёлой смены, он потратил своё личное время, чтобы помочь семье безопасно добраться домой, проявив профессионализм, душевность, бескорыстие и настоящую человечность.

Семья делится пережитым в соцсетях в надежде, что добрые слова дойдут до сотрудника NMPD.

«В ночь с 01.02.2026 на 02.02.2026, когда на улице стоял жуткий холод, у нас сломалась машина, и мы остались на дороге — до дома был примерно час езды. Наша машина „накрылась“ сразу после выезда из Гулбене в сторону Балви.

Хочу выразить искреннюю благодарность сотруднику Службы неотложной медицинской помощи, который, возвращаясь с вызова, заметил нас стоящими на обочине с включёнными аварийками.

Сотрудник, закончив свою смену, специально вернулся к нам, чтобы помочь. Несмотря на усталость после ответственной и тяжёлой работы, он потратил своё личное время, пытаясь починить нашу машину, чтобы мы могли в холодной ночи безопасно добраться домой.

Хотя машину полностью починить не удалось, этот человек нас не бросил — он согласился ехать за нами следом, чтобы в случае необходимости помочь. Такое поведение свидетельствует о высоком профессионализме, человечности и бескорыстии.

Надеюсь, эта благодарность дойдёт до конкретного сотрудника, потому что его поступок значил для нас очень много и дал чувство безопасности в тот момент, когда оно было особенно нужно.

Искреннее спасибо этому сотруднику NMPD и его коллеге, которая тоже задержалась и не попала домой — в тепло и на отдых после ответственного рабочего дня.

Хочу выразить благодарность всей службе за работу, которую вы каждый день делаете на благо общества. Спасибо сотруднику NMPD Айвару Лизиньскису из Кубули и его коллеге. Спасибо от: Айвиса, Линды, Анце и Чоко», - написал Айвис.

Комментарии (1)
