По ее словам, проверки проводятся как на основании полученных заявлений, так и в плановом порядке. В 2025 году было проверено более 2700 педагогов, что создало значительную административную нагрузку как для Центра госязыка, так и для школ, поэтому планируется перейти к более целенаправленным проверкам, основанным на анализе рисков, с акцентом на качество, сообщила Мухка, подчеркнув, что это не будет означать ослабления контроля.

С 2022 по 2025 год Центр госязыка выявил недостаточный уровень владения государственным языком у 405 педагогов. Доля педагогов, не прошедших проверку, снизилась — с 6,4 % в 2024 году до 3,6 % в 2025, сообщила Мухка, добавив, что это свидетельствует об эффективности проверок и важности оказанной методической поддержки.

В качестве одной их проблем, Мухка назвала отсутствие достоверных данных, которые позволили бы проводить целенаправленный отбор педагогов для проверки без дискриминации. Из-за отсутствия таких данных на знание латышского проверяли всех педагогов — независимо от преподаваемого ими предмета или родного языка.

Некоторые учителя могут повторно попадать в поле зрения Центра госязыка, сменив образовательное учреждение, поскольку данные о проверках не собираются, указала Мухка.

Если педагог не владеет латышским на соответствующий уровень, руководитель образовательного учреждения обязан его временно отстранить его работы. Педагогу дается три месяца, чтобы подтвердить свои знания и вернуться к работе. Однако, судя по примерам, приведенным на заседании комиссия Сейма, бывают случаи, когда пелагоги уходят на длительный больничный либо переходят в другое образовательное учреждение, несмотря на зафиксированный в системе недостаточный уровень языковых знаний.

По данным Госслужбы качества образования, из более чем 400 педагогов с недостаточным уровнем владения госязыком на данный момент свои знания подтвердили около 60.