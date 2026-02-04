Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Пойдут с языковыми проверками в детсады: у Центра Госязыка есть план (4)

© LETA 4 февраля, 2026 07:40

Важно 4 комментариев

LETA

Центр госязыка в 2026 году планирует уделить особое внимание проверкам на знание латышского педагогов дошкольных образовательных учреждений, сообщает LETA. Это необходимо, чтобы обеспечить единую языковую среду уже на начальном этапе образования, сообщила во вторник, 3 февраля, на заседании профильной комиссии Сейма руководитель центра Инесе Мухка.

По ее словам, проверки проводятся как на основании полученных заявлений, так и в плановом порядке. В 2025 году было проверено более 2700 педагогов, что создало значительную административную нагрузку как для Центра госязыка, так и для школ, поэтому планируется перейти к более целенаправленным проверкам, основанным на анализе рисков, с акцентом на качество, сообщила Мухка, подчеркнув, что это не будет означать ослабления контроля.

С 2022 по 2025 год Центр госязыка выявил недостаточный уровень владения государственным языком у 405 педагогов. Доля педагогов, не прошедших проверку, снизилась — с 6,4 % в 2024 году до 3,6 % в 2025, сообщила Мухка, добавив, что это свидетельствует об эффективности проверок и важности оказанной методической поддержки.

В качестве одной их проблем, Мухка назвала отсутствие достоверных данных, которые позволили бы проводить целенаправленный отбор педагогов для проверки без дискриминации. Из-за отсутствия таких данных на знание латышского проверяли всех педагогов — независимо от преподаваемого ими предмета или родного языка.

Некоторые учителя могут повторно попадать в поле зрения Центра госязыка, сменив образовательное учреждение, поскольку данные о проверках не собираются, указала Мухка.

Если педагог не владеет латышским на соответствующий уровень, руководитель образовательного учреждения обязан его временно отстранить его работы. Педагогу дается три месяца, чтобы подтвердить свои знания и вернуться к работе. Однако, судя по примерам, приведенным на заседании комиссия Сейма, бывают случаи, когда пелагоги уходят на длительный больничный либо переходят в другое образовательное учреждение, несмотря на зафиксированный в системе недостаточный уровень языковых знаний.

По данным Госслужбы качества образования, из более чем 400 педагогов с недостаточным уровнем владения госязыком на данный момент свои знания подтвердили около 60.

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

